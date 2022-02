Deputada Luísa Canziani apresenta balanço de recursos viabilizados para Londrina

Em reunião realizada com o prefeito Marcelo e diversas autoridades, parlamentar divulgou suas principais ações, incluindo a destinação de mais de R$ 60 milhões para a cidade

Ontem (11), o prefeito Marcelo Belinati recebeu, em seu gabinete, a deputada federal Luísa Canziani, que veio prestar contas sobre os trabalhos realizados em seu mandato em prol do município. Participaram da reunião diversas autoridades, incluindo secretários municipais, lideranças políticas e representantes de entidades (confira a lista abaixo).

A deputada Luísa destacou que, nos últimos três anos, mais de R$ 60 milhões em recursos foram destinados a Londrina para obras, ações e projetos em praticamente todas as áreas. “Estou exercendo a minha missão de representar Londrina. Nasci aqui e procuro trabalhar pela nossa cidade não só nas pautas legislativas, mas sobretudo sendo uma ponte para a articulação de projetos, recursos e oportunidades, sempre visando obter melhorias para o município”, disse.

O prefeito Marcelo Belinati salientou que Luísa tem se destacado como parlamentar, tendo atuado em diversas iniciativas relevantes. “O apoio dos deputados é fundamental para o Município, pois eles possibilitam investimentos essenciais. Londrina é uma cidade que está passando por uma grande transformação, com obras em todas as suas regiões, e isso é resultado de um trabalho coletivo, que também envolve deputados, vereadores e outras lideranças”, afirmou.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, enfatizou que a parceria entre a deputada e o Município tem sido bastante produtiva. “A Luísa sabe se articular e conhece os caminhos em Brasília, e isso é muito importante para um deputado. Os resultados que ela está obtendo também são méritos de sua equipe, que é muito competente”, disse.

As ações realizadas no mandato da deputada incluem a viabilização de mais de R$ 20 milhões em recursos para a Saúde. Entre os maiores beneficiários estão o Instituto do Câncer, que recebeu R$ 11.011.838, e o Hospital Infantil, administrado pela Santa Casa, ao qual foi entregue R$ 1,35 milhão. Já a Secretaria Municipal de Saúde recebeu R$ 3 milhões de emenda extra. O restante do montante destinado à Saúde foi encaminhado via emenda parlamentar.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, enviou um vídeo de agradecimento, frisando que as articulações da deputada junto ao Ministério da Saúde trouxeram verbas que contribuem para a melhoria da saúde em Londrina.

Para a área da Educação, foram destinados, no total, R$ 3,7 milhões, que contribuíram para a execução de ações como o Programa Wash, projeto de inclusão digital implantado na Escola Municipal Maestro Roberto Panico, entre outras. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu uma emenda de R$ 300 mil em 2021. As secretárias municipais de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e Assistência Social, Jacqueline Micali, externaram gratidão pelo apoio.

A apresentação também destacou a obra de transposição das avenidas Leste-Oeste e Brasília, que está em andamento. Por meio da articulação da deputada Luísa, foram liberados junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional cerca de R$ 32 milhões para essa ação.

Outras iniciativas importantes viabilizadas pela deputada incluem a implantação em Londrina do Polo Tecnológico do Agro, o primeiro instalado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; o projeto Rua Sergipe Inteligente; os testes com a tecnologia 5G de telefonia móvel, realizados na Embrapa Soja; e o “Pacto PCD”, que tem por objetivo tornar Londrina uma cidade mais acessível a todos.

Participantes

Estiveram presentes ao encontro o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça; os deputados estaduais Tercílio Turini e Luiz Cláudio Romanelli; o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar dos Santos; e os vereadores Madureira e Beto Cambará.

Também compareceram o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; o procurador-geral do Município, João Luiz Esteves; o ouvidor-geral Alexandre Sanches; e os secretários municipais de Cultura, Bernardo Pellegrini; de Recursos Humanos, Julliana Bellusci; de Políticas para Mulheres, Liange Doy Fernandes; de Agricultura, Régis Choucino; de Defesa Social, Pedro Ramos; e de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

Participaram, ainda, o coordenador do Procon, Thiago Mota; os presidentes da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab), Luiz Cândido Oliveira; do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), Tadeu Felismino; da Londrina Iluminação, Cláudio Tedeschi e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, assim como representantes de diversas entidades locais.