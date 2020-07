Deputado Federal obtém R$ 16 milhões para o município de Londrina

Desde o início de 2020, mais de R$ 16 milhões de reais foram destinados pelo deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) ao município de Londrina. O valor é proveniente de emendas parlamentares, recursos públicos aos quais os deputados têm direito por lei, a fim de aplicá-los em melhorias sociais nas cidades de seus estados. Uma parcela dos recursos é paga de forma obrigatória pelo governo federal a todos os deputados, no entanto, a maior parte depende da iniciativa do próprio parlamentar que, em diálogo com os ministérios, obtém a liberação de valores mais significativos para obras específicas.

Do total obtido por Filipe Barros, R$ 5 milhões foram destinados exclusivamente para medidas de combate à pandemia de COVID-19. Ainda na área de saúde, três hospitais também foram beneficiados pelas emendas: o Hospital do Câncer, o Hoftalon e o Hospital Universitário. Somadas, as três entidades receberam R$ 3,5 milhões.

Já as obras de reforma do Terminal Urbano de Londrina receberam R$ 4 milhões dos recursos viabilizados pelo deputado. No projeto de ônibus exclusivos para idosos foram investidos R$ 380 mil.

O Estádio do Café, um dos símbolos da cidade, não foi esquecido pelo parlamentar. Ao todo, R$ 1,8 milhões foram destinados à reforma do espaço.

No campo da segurança pública, a delegacia de combate à corrupção foi uma das beneficiadas com as verbas públicas obtidas para o aperfeiçoamento de ações contra a criminalidade. Ao todo, R$ 1,5 milhões foram repassados para esse núcleo policial.

Jonatas Dias Lima/Asimp