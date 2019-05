Deputado Felipe Barros reúne-se com o embaixador de Israel para tratar de parcerias com o estado do Paraná

O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) esteve na Embaixada de Israel na segunda-feira (06/05), em reunião com o embaixador Yossi Shelley. Na pauta do encontro, as possibilidades de parceria entre o país do Oriente Médio e o estado do Paraná, especialmente nas áreas de tecnologia da informação, startups e empreendedorismo.

Na ocasião, o deputado convidou o embaixador israelense para visitar a cidade de Londrina nos próximos meses e participar de uma rodada de conversas com autoridades, líderes religiosos e empresários locais. O embaixador aceitou o convite e a data do encontro no estado será divulgada nas próximas semanas.