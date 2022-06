Deputado Marco Brasil faz primeiro discurso do Plenário da Câmara e se coloca à disposição do povo do Paraná

O deputado federal Marco Brasil (PP-PR) fez, na noite de ontem (20/6), o seu primeiro discurso do Plenário da Câmara dos Deputados.

Marco Brasil agradeceu a população do Paraná pela votação recebida que o levou à Câmara Federal. O deputado lembrou que foi jogador de futebol, policial rodoviário e há 29 anos percorre o Brasil e outros países levando emoções por meio do rodeio.

“Com este pensamento e ideal, me coloco à disposição do povo paranaense. Como jogador de futebol, aprendi que na vida nem sempre se ganha; se perde também. Como policial, aprendi a honrar e a defender as pessoas mesmo sem conhecê-las”, ressaltou.

“Nos rodeios, aprendi também que as pessoas precisam de alegria, de entusiasmo, de boas palavras e de sentimentos verdadeiros. É com este meu jeitão simples, com o meu chapéu e botina, que tenho percorrido todo este Brasil e feito muitos amigos”, disse Marco Brasil.

O deputado lembrou que nessas viagens tem sustentado sua família, mas também tem visto o sofrimento do povo brasileiro e as dificuldades dos menos favorecidos. “Quero convidar os deputados e deputadas, independentemente de ideologia e de partido, para juntos fazermos a diferença”, disse.

Marco Brasil lembrou que o povo brasileiro necessita de políticas efetivas e voltadas a atender aos anseios de todos:

“Quero aqui me colocar à disposição do povo do Paraná, especialmente do povo de Londrina, cidade pujante, terceira maior do Sul do Brasil, comandada pelo prefeito progressista Marcelo Belinati. Belinati disse, certa vez, que o Marco Brasil poderia morar em todos os lugares e escolheu Londrina. É com Londrina e com o braço forte e voz forte que quero dizer que estou pronto e preparado. Sou muito grato a Deus por me dar esta oportunidade, de poder levar ao coração das pessoas uma política de resultados”, finalizou o deputado paranaense.

Edmar Soares/Asimp