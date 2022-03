Deputado Tercilio Turini recebe o amigo Guto Silva para conversa com lideranças regionais

O deputado estadual Tercilio Turini recebeu ontem em Londrina a visita do amigo Guto Silva para uma conversa com lideranças da região sobre o cenário político e a importância do fortalecimento de um novo nome na representação do Paraná no Senado. Também deputado estadual, Guto Silva está visitando municípios, apresentando sua trajetória na vida e na política e colocando-se à disposição para disputar a vaga de senador na eleição de outubro.

"O Guto é uma pessoa bem articulada e exerceu com muita competência a função de chefe da Casa Civil no Governo do Estado, sempre atencioso com prefeitos, vereadores, deputados e todos que o procuravam para tratar de atendimento aos municípios. Tem experiência em gestão e também no trabalho parlamentar, atuamos em conjunto em vários temas na Assembleia Legislativa", comentou Turini.

O deputado de Londrina considera legítima a postulação de Guto Silva de concorrer ao Senado. "Nesta eleição haverá apenas uma vaga para senador e o Paraná precisa escolher bem o novo representante. O Guto tem capacidade, conhece bem o estado e pode contribuir bastante com as demandas dos paranaenses junto ao governo federal", afirmou Tercilio Turini.

Guto Silva nasceu em Maringá e ainda criança foi morar com a família em Pato Branco, onde construiu carreira acadêmica, empresarial e política. Atuando em comércio exterior, conquistou grande visão de mundo ao viajar para mais de 65 países trabalhando com exportação de produtos nacionais. Também é professor universitário.

Elegeu-se vereador como o mais votado de Pato Branco e agora está no segundo mandato de deputado estadual. "Acredito nas boas atitudes, no trabalho consistente e na franqueza na política. Como o amigo Tercilio Turini, também penso que a transformação se faz com o voto, com ação política em benefício do cidadão. Tenho posição clara sobre o nosso estado e a cada dia recebo novos apoios na construção da candidatura ao Senado", declarou Guto Silva.