Deputados pedem o fim de atos públicos enquanto durar a pandemia

Projeto de Lei apresentado na Assembleia proíbe cerimônias e inaugurações com grande número de pessoas até a imunização da população.

Preocupado com a segurança de pessoas que participam de atos públicos de inauguração, entregas de equipamentos e outros cerimoniais, o Deputado Requião Filho apresentou ontem, 1º de setembro, um Projeto de Lei para evitar este tipo de aglomeração. A proposta conta também com as assinaturas dos deputados Arilson Chiorato, Goura, Professor Lemos e Luciana Rafagnin.

“Sabemos que muitos políticos querem mostrar serviço, entregando obras e afins. Mas precisamos lembrar que ainda não há vacina para o coronavírus e enquanto não houver imunização não há como se praticar atos irresponsáveis, especialmente de quem deveria dar o exemplo”, justificou.

Requião lembra ainda que testes para conclusão do procedimento de validação da vacina estão em processo adiantando, mas as perspectivas mais otimistas apontam que a população apenas poderá iniciar a imunização no final do ano.

“Enquanto isto não ocorrer, cabe aos administradores públicos adotarem medidas de proteção, dentre elas, evitar aglomerações. Foi visto na última semana diversas inaugurações de obras com grande presença de público, situação esta inconcebível neste momento. Na certeza de que todo gestor público deveria, em primeiro lugar, primar pela saúde daqueles que representa, é que se propõe o presente projeto de lei, contando desde já com o apoio de Parlamentares desta Casa para sua aprovação”.