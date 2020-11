Eleições 2020: Confira os eleitos em Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Tamarana, Cambé e Rolândia

Marcelo Belinati (PP), reeleito para prefeito em Londrina

Com 68,66% dos votos, Marcelo Belinati (PP) é reeleito prefeito de Londrina. Será a segunda vez que Belinati comandará o município de 575 mil habitantes. Após dois mandatos consecutivos de vereador (entre 2005 e 2012) e dois anos como deputado federal (entre 2015 e 2016), Belinati assumiu a prefeitura da segunda principal cidade do Paraná para o seu primeiro mandato em 2017 e, agora, garantiu a segunda gestão.

Veja a lista dos vereadores eleitos em Londrina

Mara Boca Aberta (PROS): 6.192

Deivid Wisley (PROS): 4.626

Professora Flavia Cabral (PTB): 3.923

Lu Oliveira (PL): 3.897

Daniele Ziober (PP): 3.770

Jairo Tamura (PL): 3.078

Matheus Thum (PP): 3.075

Eduardo Tominaga (DEM): 2.815

Ailton Nantes (PP): 2.652

Emanoel Gomes (REPUBLICANOS): 2.582

Lenir de Assis (PT): 2.546

Jessicão (PP): 2.523

Giovani Mattos (PSC): 2.504

Madureira (PTB): 2.366

Beto Cambará (PODE): 2.307

Chavão (PATRIOTA): 2.258

Marinho (MDB): 1.990

Santão (PSC): 1.839

Prof Sonia Gimenez (PSB): 1.681

Disputa

Neste pleito, 565 pessoas disputaram as 19 vagas no Legislativo Municipal. Conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de candidatos a vereador no município aumentou 61,6%, em relação a 2016. À época, foram 349 candidatos.

Eleitos em Ibiporã

José Maria Ferreira (PSD) eleito com 69,05% - 18.469 votos

Veja os vereadores eleitos.

Maria Galera (PTB) - 1.387 votos - 5,19%

Rafael Eik Ferreira (PSD) - 1.294 votos - 4,84%

Rafael da Farmácia (MDB) - 599 votos - 2,24%

Augusto Semprebon do Judô (PP) - 591 votos - 2,21%

Gilson Mensato (PL) - 544 votos - 2,04%

Victor do Hospital (PSL) - 525 votos - 1,96%

Ilseu Zapelini (PSD) - 490 votos - 1,83%

Dieguinho da Furgão (PSD) - 467 votos - 1,75%

Chimentão (PODE) - 430 votos - 1,61%.

Em Cambé

Conrado Scheller (DEM) eleito com 14.108 – 31,90%

Resultados dos votos para Vereador

Ademilson (MDB) 1.704 Votos 3,75%

Tokinho (PTB) 1.330 Votos 2,93%

Dr Fernando Lima (DEM) 1.167 Votos 2,57%

Lucas Mil Grau (PODE) 1.088 Votos 2,4%

Carlinhos Da Ambulância (PTB) 991 Votos 2,18%

Jefferson Da Farmácia D'alzira (DEM) 879 Votos 1,94%

Galego (PSL) 742 Votos 1,63%

Jota Gás (PSD) 668 Votos 1,47%

Odair Paviani (PSDB) 664 Votos 1,46%

Edilso Do Posto Trevo (PL) 474 Votos 1,04%

Em Tamarana

Luzia Suzukawa (PSDB) é eleita prefeita com 3.527 – 55,84%

Veja quais são os vereadores eleitos

Professora Angélica (PSDB) - 410 votos - 6,52%

Hector Augusto Siena Gobetti (DEM) - 386 votos - 6,14%

Tega Fabiano (PSD) - 367 votos - 5,84%

Jislaine Vanite (PSDB) - 365 votos - 5,81%

Edinho da Mandassaia (MDB) - 361 votos - 5,74%

Anauto do Incrao (DEM) - 352 votos - 5,60%

Silvano Verdureiro (PSD) - 263 votos - 4,18%

Amadeu Mazinho (PSDB) - 237 votos - 3,77%

Juninho Bittencourt (DEM) - 228 votos - 3,63%

Em Sertanópolis

Ana Ruth, do PSB , é eleita prefeita de Sertanópolis com 44,73% dos votos

Confira os eleitos para vereador

Katuaba (PTB) 749 Votos 7,66%

Guilherme Hoffmann Vermeio (PSD) 676 Votos 6,92%

Marco Aurélio Biazotto (PSL) 611 Votos 6,25%

Glauco (PP) 498 Votos 5,1%

Carlos Torres (PSD) 483 Votos 4,94%

Anderson Motos (PSL) 395 Votos 4,04%

Miquelassi (PSL) 392 Votos 4,01%

Leila Pissinati (PSD) 289 Votos 2,96%

Sargento Ercilio (PTB) 127 Votos 1,3%

Em Jataizinho

Vilsinho Quirino (PDT) foi eleito prefeito de Jataizinho com 3.070 Votos 42,15%

Veja os vereadores eleitos

Uines Santos (PODE) 291 Votos 4,04%

Bruno Barbosa (CIDADANIA) 286 Votos 3,97%

Luciano Tarosso (PL) 273 Votos 3,79%

Vania (CIDADANIA) 260 Votos 3,61%

Toninho Brandão (PDT) 203 Votos 2,82%

Soninha Enfermeira (PL) 202 Votos 2,8%

Regi Da Saúde (PSC) 200 Votos 2,78%

Em Rolândia

Ailton Maistro (PSL) eleito prefeito de Rolândia com 13.270 - 43,75%

Confira os vereadores eleitos

Guilherme Da Rádio (PTB) 1.506 votos 4,96%

Rodrigão (PSD) 1.164 - 3,84%

Andrezinho Da Farmácia (PSL) 913 - 3,01%

Ratolino (AVANTE) 846 - 2,79%

Professora Janaina Beneli (PSL) 826 - 2,72%

Isaac Altino (PTB) 766 - 2,52%

Sandro Leonardi (PSB) 757 - 2,49%

Vilmar Boy (PSB) 745 - 2,46%

Reginaldo Silva (PSD) 606 - 2,00%

Cristina Pieretti (PP) 518 - 1,71%

Resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).