Eleições 2020: TRE do Paraná registra recorde de 85 mil mesários voluntários

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) ultrapassou a marca histórica de 85 mil mesários voluntários na terça-feira (29). O prazo da Justiça Eleitoral para convocação de mesários terminou em 16 de setembro, mas as inscrições para participar como mesário das eleições municipais de 2020 podem ser feitas a qualquer tempo no site do Tribunal ou pelo aplicativo E-Título. Isso porque os inscritos podem ser chamados para substituições e cadastro de reserva.

No estado, o número registrado nessas eleições é quatro vezes maior ao do pleito de 2018, que teve 20 mil habilitados. Em todo o Brasil, dos dois milhões de mesários, 800 mil são voluntários, segundo informações do TRE.

O Tribunal garante que vai tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos mesários em meio à pandemia de covid-19. Dentre as regras destacadas no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais 2020, apresentado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, está a obrigatoriedade do uso de máscara por eleitores e mesários no dia das eleições.

Entre as vantagens em ser mesário, todas previstas em legislação, estão auxílio alimentação nos dias de votação; direito a dois dias de folga por dia trabalhado, incluindo o dia do treinamento, sem perda do salário; e isenção de pagamento de taxas em concursos públicos realizados no âmbito do Poder Público Estadual.

Mais informações sobre as demais vantagens e sobre como se inscrever para ser um mesário estão em tre-pr.jus.br.

