O terceiro programa da série de entrevistas com presidenciáveis do “Aparecida Debate - Eleições 2022” será com Luiz Felipe D'Avila, do Partido Novo. No programa da TV Aparecida, que vai ao ar hoje, dia 1º de março, às 21h30, o pré-candidato à Presidência da República será entrevistado pelo jornalista Eduardo Miranda.

Cientista político, Felipe D'Avila é formado pela Universidade Americana em Paris, na França, e possui Mestrado em Administração Pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Fundou o Centro de Liderança Pública, uma organização sem fins lucrativos, que tem como finalidade a formação de líderes políticos.

Entre outros temas, Felipe D'Avila falou sobre a importância do debate>

“(...). O que o Brasil precisa hoje é debater propostas para saber como fazer o nosso país voltar a crescer, a gerar renda e emprego”.

Os temas das entrevistas, que vêm sendo feitas pelo Jornalismo da emissora católica, estão ligados à ação pastoral da Igreja e assuntos que afetam o dia a dia do brasileiro. Além da exibição da entrevista com o pré-candidato Felipe D'Avila, outros dois políticos já passaram pelo "Aparecida Debate - Eleições 2022": Sergio Moro (Podemos) e André Janones (Avante).

Missão da TV

A partir do compromisso da Igreja no Brasil com a formação do cidadão e a consciência política, a TV Aparecida se faz presente mais uma vez neste momento decisivo para o País: as Eleições Gerais de outubro. Através do "Aparecida Debate – Eleições 2022”, a emissora quer ouvir dos pré-candidatos, as ideias e propostas para os inúmeros problemas que o Brasil enfrenta hoje. A produção de jornalismo convidou todos os chamados presidenciáveis - sem exceção - que despontam nas pesquisas de intenção de voto.

Vera Jardim/Asimp