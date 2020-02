Encontro regional do Podemos reúne lideranças em Foz do Iguaçu para novas filiações

Os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias (PODE-PR) participaram, no sábado (15), no hotel Recanto Park Cataratas em Foz do Iguaçu, do Encontro Regional do Podemos para filiação de novos nomes ao partido. Dentre eles, o ex-prefeito da cidade, Paulo Mac Donald, que após 30 anos filiado a um só partido, decidiu mudar para o Podemos.

O senador Oriovisto agradeceu os 73 mil votos que obteve na cidade e disse que agora o Podemos está se organizando no Paraná inteiro, com o intuito de ser uma força de renovação e de mudança no estado e no país.

“No Senado, estamos lutando pelas grandes bandeiras nacionais, como a prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. Lutamos pela reforma da previdência e agora vamos começar a discutir a reforma tributária. Há muito trabalho para ser feito neste país e precisamos de gente boa, que venha para política realmente pensando no Brasil. O Paulo Mac Donald foi um grande prefeito dessa cidade e, hoje, junto com ele tivemos a filiação de outras importantes lideranças”, disse Oriovisto.

Alvaro Dias destacou que o Podemos é um partido em movimento, que busca a construção de uma grande nação, por meio de uma luta implacável contra a corrupção e as desigualdades sociais. “O Podemos quer ser uma ferramenta política à disposição do povo brasileiro para a promoção das reformas indispensáveis ao futuro desse país. Nosso partido é diferente. Queremos mostrar para a sociedade brasileira que entre a extrema direita e extrema esquerda existe um caminho do equilíbrio.”, ponderou o líder no Senado.

O novo filiado do Podemos agradeceu os integrantes e novos colegas de partido. “O senador Alvaro conseguiu reunir gente de primeiríssima no Podemos, como o senador Oriovisto. Eu tenho certeza que esse partido vai para frente. Nós, de Foz do Iguaçu, vamos contribuir com o nosso conhecimento e nossas conquistas, que são respeitadas no Brasil”, destacou Paulo MaC Donald.

Também participaram do evento o presidente do Podemos no Paraná, prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato (Delegado KIQ) e a presidente do Podemos mulher de Foz do Iguaçu, Alzira Inês Cecchin, entre outras lideranças políticas do Estado.

“No período que esteve à frente do município de Foz do Iguaçu, Paulo foi considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Ele colocou as escolas públicas entre as melhores do país. Foi um prefeito eficiente e respeitado pela população. Ele traz muita experiência administrativa e visão pública, além de emprestar sua credibilidade, fortalecendo nosso partido nacionalmente”, ressaltou César Silvestre.

Assista ao vídeo do discurso do senador Oriovisto durante o evento (https://www.youtube.com/watch?v=fNMThmywnLs&feature=youtu.be)