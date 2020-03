Falta de quórum adia votação de requerimento de Anibelli Neto sobre dívida do Athletico

Faltou quórum na sessão plenária da Assembleia Legislativa e o requerimento apresentado pelo deputado Anibelli Neto, do MDB, que questiona o governo do Estado (Secretaria da Fazenda e Agência de Fomento) sobre a dívida do Clube Athletico Paranaense para a construção da Arena da Baixada para a Copa do Mundo realizada no Brasil em 2.014.

O requerimento voltará à pauta na sessão da próxima segunda-feira.

Da tribuna da Assembleia, Anibelli Neto defendeu a aprovação do requerimento até porque – destacou – a dívida ultrapassa R$ 460 milhões.

O deputado quer saber se há uma projeção de pagamento desta dívida uma vez que o governo do Estado deu como garantia ao empréstimo feito junto ao BNDES parcela de sua cota no FDE – Fundo de Participação do Estado.

“A Assembleia Legislativa não tem só o direito, mas obrigação de cobrar explicações” porque, do contrário, se não agir, esta dívida corre o risco de “cair no esquecimento”.