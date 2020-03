Fernando Madureira reassume mandato na Câmara de Londrina

Vereador retoma o cargo no momento em que o Legislativo concentra esforços no Comitê de Crise contra a Covid-19

Eleito em outubro de 2016 com 4.333 votos, Fernando Madureira (PTB) reassumiu ontem (24) o mandato de vereador e volta à Câmara Municipal de Londrina no dia em que os parlamentares e servidores começam a trabalhar remotamente, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Madureira ressalta que, apesar de as sessões ordinárias e outros eventos do Legislativo estarem suspensos, a atuação dele será dedicada exclusivamente ao Comitê de Fiscalização e Enfrentamento de Crise da Covid-19, criado na última sexta-feira (20) por Ato da Mesa Executiva.

"Nesse momento muito importante e muito delicado para a cidade, eu vou ter a mesma coragem que tive quando trabalhei com o esporte. Vou ajudar a comunidade londrinense e o prefeito a combaterem esse vírus e trabalhar em prol da prevenção", afirma.

Currículo

Fernando Madureira é formado em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná (Unopar) e formou-se mestre de taekwondo na Coreia do Sul. Por 12 anos foi técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo e participou das Olimpíadas de Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016). Paralelamente, atua como empresário desde 1997, quando abriu sua primeira academia.

Nas eleições de outubro de 2016, Madureira foi eleito vereador pela coligação "Londrina pra frente" (PP/PTB) com 4.333 votos. Em janeiro de 2017, licenciou-se do cargo e assumiu a direção da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Com a volta de Madureira, Tio Douglas (PTB), primeiro suplente, deixa o cargo de vereador uma semana após assumir o mandato graças a uma liminar concedida pela 2ª Vara de Fazenda Pública de Londrina.

Comitê de Crise

O Comitê de Fiscalização e Enfrentamento de Crise da Covid-19, criado na última sexta-feira (20), vai reunir todos os vereadores de Londrina para monitorar e fiscalizar a atuação do Poder Público no combate ao novo coronavírus, em cinco frentes: saúde, assistência social, economia, educação e orçamento público. O grupo atuará em tempo integral e, uma vez por semana, será realizada uma reunião virtual entre os integrantes, para prestação de contas do trabalho realizado. Esse encontro será transmitido, ao vivo, via internet, para que a população de Londrina possa acompanhar o trabalho do Legislativo Municipal.

Sessões suspensas

As sessões ordinárias e as reuniões públicas das comissões permanentes estão suspensas, assim como o atendimento presencial à população na sede da Câmara de Londrina. O trabalho dos vereadores e servidores está sendo realizado remotamente, via celular, e-mail e pelo site www.cml.pr.gov.br. As audiências públicas, sessões solenes e outros eventos já haviam sido cancelados na segunda-feira da semana passada (16).

Se houver necessidade, sessões extraordinárias podem ser convocadas para deliberar questões urgentes, mediante convocação do presidente da Câmara Municipal ou dos presidentes das comissões permanentes.