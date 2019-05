Filipe Barros é o único representante da região de Londrina na Comissão Especial da PEC da Previdência

O deputado Filipe Barros foi escolhido como membro titular da Comissão Especial que analisará a proposta da Nova Previdência na Câmara dos Deputados. Ele foi um dos cinco titulares indicados pelo PSL e é o único representante da região de Londrina no grupo formado por 49 parlamentares.

Aprovada na última terça-feira (23/04) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde foi reconhecida sua admissibilidade, a PEC da Previdência tramitará agora pela comissão que julgará diretamente o mérito da proposta, antes de ser votada em definitivo pelo Plenário da Câmara.

“É a reforma mais urgente e necessária para o estado brasileiro nesse momento. Vamos fazer essa proposta avançar e não deixaremos a oposição prosseguir no desserviço que estão prestando com suas tentativas de tumulto. As futuras gerações de brasileiros contam conosco”, afirma o deputado Filipe Barros.

Além do Deputado Filipe Barros, foram escolhidos para compor a Comissão os deputados paranaenses: Felipe Francischini (PSL-PR), Paulo Martins (PSC-PR), Stephanes Junior (PSD-PR) e Gleisi Hoffmann (PT-PR). E como suplentes ficaram o deputado, também de Londrina, Diego Garcia (PODE-PR) e Luiz Nishimori (PR-PR).

A comissão que foi oficialmente instalada na quinta-feira (25/04) e terá sua primeira reunião de trabalhos no dia 7 de maio.