José Luis Dalto e Fátima Hauly são escolhidos para disputar a prefeitura de Cambé pelo PSDB

José Luis Dalto, atual vereador em Cambé, foi o escolhido para ser o candidato do PSDB à prefeitura da cidade ao lado da também vereadora Fátima Hauly. Os dois vão concorrer à chapa majoritária do pleito, que será realizado no dia 15 de novembro. A convenção do partido que escolheu o nome dos dois e de outros candidatos à Câmara Municipal foi realizada na última sexta-feira (4), no plenário da Casa, em Cambé. Todos os nomes, entretanto, ainda precisam ser homologados pela Justiça Eleitoral.

“Esse é um dia histórico para o partido e para a cidade. O PSDB reafirma seu compromisso de construir um projeto sério, coerente e honesto para o desenvolvimento de Cambé, para atrair investimentos, melhorar o emprego e a renda e cuidar da nossa população”, ressalta Dalto, candidato à prefeitura. O projeto de Dalto e de Fátima é devolver a Cambé o desenvolvimento, por meio de uma gestão eficiente dos recursos e da administração.

Além disso, a chapa traz consigo a experiência de Dalto na iniciativa privada e na docência e a bagagem que Fátima tem em quase 40 anos de trabalho pela comunidade cambeense. “São gigantescos os desafios para o futuro prefeito. Por isso, tenho plena confiança de que estar ao lado do Dalto nesta caminhada rumo à prefeitura foi, sem dúvida, uma escolha muito acertada”, diz Fátima, que termina agora seu primeiro mandato como vereadora, assim como Dalto.

Até mesmo o ex-deputado federal e ex-prefeito de Cambé Luiz Carlos Hauly participou da convenção, de forma online, e elogiou a composição da chapa. “O que pode fazer de diferença a um bom prefeito é ser honesto, trabalhador e competente como o Dalto é”, diz Luiz Carlos Hauly.

Fábio Luporini/Asimp