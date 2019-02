Londrina: Câmara define composição das Comissões

No retorno aos trabalhos parlamentares, nesta tarde, os vereadores escolheram os integrantes das comissões responsáveis pela análise dos projetos

Já passavam das 19 horas de ontem, terça-feira (5) quando o presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), anunciou a composição das 13 Comissões Permanentes para o ano de 2019 e da Comissão de Ética Parlamentar (CEP), que atuará no biênio 2019-2020. Prevista no Código de Ética e Decoro Parlamentar, a eleição da Comissão de Ética é realizada na primeira sessão ordinária do primeiro e do terceiro ano de cada Legislatura, já que o mandato de cada integrante tem a duração de dois anos.

A CEP terá, entre suas funções, instaurar e controlar os prazos dos processos disciplinares por conduta atentatória ao decoro parlamentar. Para o biênio 2019-2020 foram escolhidos para integrar a Comissão de Ética os vereadores Eduardo Tominaga (DE) como presidente; Felipe Prochet (PSD) como vice-presidente; Amauri Cardoso (PSDB) como corregedor e Vilson Bittencourt (PSB) como suplente.

Já os nomes que integram as Comissões Permanentes foram indicados pelo Colégio de Líderes, como prevê o Regimento Interno da Câmara (Resolução nº 106/2014), e a definição dos cargos de cada uma delas feita entre os seus integrantes. A formação das Comissões é realizada anualmente, sempre no início da Ordem do Dia da primeira sessão ordinária e antes do início da deliberação de matérias.

É papel das comissões temáticas analisar os projetos de lei protocolados no Legislativo e emitir pareceres, oferecendo substitutivos ou emendas quando for necessário. As discussões prévias de cada projeto são realizadas durante reuniões públicas, portanto abertas à participação da comunidade. Nesta tarde, apenas a Comissão de Desenvolvimento Econômico não teve a composição efetivada em razão do pedido de renúncia apresentado pelo vereador Felipe Prochet (PSD), definição que deverá ser anunciada na próxima sessão ordinária.

Confira, a seguir, como ficou a formação das Comissões Permanentes para o ano de 2019:

Comissão de Justiça, Legislação e Redação

Presidente: Jairo Tamura (PR)

Vice-presidente: Junior Santos Rosa (PSD)

Membro: Eduardo Tominaga (DEM)

Membro: Estevão da Zona Sul (sem partido)

Membro: João Martins (PSL)

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Jamil Janene (PP)

Vice-presidente: Emanoel Gomes (PRB)

Membro: Guilherme Belinati (PP)

Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

Presidente: Pastor Gerson Araújo (PSDB)

Vice-presidente: Junior Santos Rosa (PSD)

Membro: Amauri Cardoso (PSDB)

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Presidente: Amauri Cardoso (PSDB)

Vice-presidente: Eduardo Tominaga (DEM)

Membro: Péricles Deliberador (PSC)

Comissão de Seguridade Social

Presidente: João Martins (PSL)

Vice-presidente: Jamil Janene (PP)

Membro: Jairo Tamura (PR)

Comissão de Desenvolvimento Econômico

Emanoel Gomes (PRB)

Jamil Janene (PP)

Comissão dos Direitos e Bem Estar Animal

Presidente: Daniele Ziober (PP)

Vice-presidente: Emanoel Gomes (PRB)

Membro: José Roque Neto (PR)

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Jairo Tamura (PR)

Vice-presidente: Daniele Ziober (PP)

Membro: Péricles Deliberador (PSC)

Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização

Presidente: José Roque Neto (PR)

Vice-presidente: Amauri Cardoso (PSDB)

Membro: Vilson Bittencourt (PSB)

Comissão dos Direitos Humanos e Defesa da Cidadania

Presidente: Tio Douglas (PTB)

Vice-presidente: Valdir dos Metalúrgicos (SD)

Membro: Felipe Prochet (PSD)

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Doação de Bens Públicos

Presidente: Tio Douglas (PTB)

Vice-presidente: Roberto Fú (PDT)

Membro: Estevão da Zona Sul (sem partido)

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Presidente: Daniele Ziober (PP)

Vice-presidente: Pastor Gerson Araújo (PSDB)

Membro: Felipe Prochet (PSD)

Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude

Presidente: Junior Santos Rosa (PSD)

Vice-presidente: Tio Douglas (PTB)

Membro: Pastor Gerson Araújo (PSDB).