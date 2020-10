Londrina: Convite de debate para os candidatos a vereadores e prefeitos

A comunidade do Cristal, na zona sul de Londrina, convida os candidatos à eleição 2020 para debate no sábado, dia 7 de novembro, às 17:30. Local: Rua Sílvio Aleixo c/ Rua Emílio Striquer.

Todas/os as/os candidatas/os estão convidadas/os a participarem do debate e apresentarem suas propostas aos moradores da comunidade.

Por questões organizativas pedimos que as/os candidatas/os que forem participar, favor confirmar presença até dia 02/11, por meio dos contatos: 99637-3270 (Jose) ou 99110-9143 (Letícia Freitas).