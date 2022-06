Para Oriovisto, fim do foro privilegiado promoveria uma “dedetização” na política

O vice-líder do Podemos, senador Oriovisto Guimarães, disse, na sessão plenária de ontem (14/6), que a aprovação da proposta que acaba com o foro privilegiado para mais de 50 mil autoridades significaria a promoção de uma grande limpeza na política brasileira: “Com o fim do foro, em dois anos, não teríamos mais nenhum político investigado, porque todos seriam condenados ou absolvidos na primeira e segunda instâncias. E os condenados, pela lei da ficha limpa, não poderiam mais ser candidatos. Isso promoveria uma dedetização na política, e o STF poderia se dedicar a questões constitucionais”.

O senador fez a declaração em aparte ao pronunciamento do líder do partido, senador Alvaro Dias, autor da PEC do fim do foro. Oriovisto destacou que acabar com o privilégio das autoridades e dos políticos que são julgados pelos tribunais superiores vai garantir a independência dos poderes: “Hoje há um conluio que paira no ar entre parlamentares e o STF, já que os nomes dos ministros são aprovados pelo Senado e os políticos acusados são julgados por esses ministros. A boa relação deve continuar, mas com independência de poderes. E isso só vai acontecer quando o foro acabar. Mas, como a pauta ética foi abandonada, é preciso que o eleitor acorde e não eleja mais quem defende a impunidade”

Veja o vídeo do pronunciamento: https://www.youtube.com/watch?v=s4mRhl1UQ_U