Parecer de Cobra Repórter sobre fim da aposentadoria de ex-governadores será votado nesta terça (14)

O parecer do deputado Cobra Repórter (PSD), que prevê o fim das aposentadorias dos ex-governadores será votado na Comissão Especial que analisa a PEC nº 01/2019, em reunião que ocorre nesta terça (14), às 10h30, no auditório legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. O relator apresentou parecer favorável ao fim do benefício e acatou emenda que torna retroativo o fim da aposentadoria de ex-governadores. Com isso, seriam atingidos 11 ex-governadores e viúvas de ex-governadores que atualmente recebem o benefício.

"Vamos dar prosseguimento a esta proposta. Neste momento de crise, temos que aprovar medidas que possam gerar economia e ajudar o Estado a crescer e se desenvolver. Somos favoráveis ao fim da aposentadoria, como sugere a proposta do Governo e mais, que ela acabe também com o benefício para quem já recebe, conforme a emenda que acatei em meu relatório. Estamos atendendo ao clamor popular", afirmou Cobra Repórter.

A Comissão não se reúne desde o dia 22/04, quando o relatório de Cobra Repórter foi apresentado. Primeiro houve pedido de vistas pelo deputado Wilmar Reichembach e, depois, por decisão da presidência, a Comissão estava aguardando a votação de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) que trata do mesmo assunto.