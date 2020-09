Podemos confirma Carol Arns para a Prefeitura de Curitiba

O Podemos (PODE) lançou a candidatura de Carol Arns à Prefeitura de Curitiba ontem (31), durante convenção municipal realizada de forma virtual. A convenção do partido aconteceu no primeiro dia autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Carol Arns vai encabeçar uma chapa composta por 40 candidatos a vereador, sendo 30% mulheres.

O evento reuniu os senadores Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, que ingressou no Podemos horas antes da convenção. Também participaram, a presidente nacional da sigla, deputada federal Renata Abreu, o presidente estadual do Podemos do Paraná, Cesar Silvestri Filho, e o presidente do Podemos de Curitiba, Mauro Bobato.

A convenção foi aberta pelo senador Álvaro Dias que destacou o sobrenome Arns e definiu Carol como a grande e verdadeira novidade de Curitiba. “Esse sobrenome só dignifica. Mas ela não é candidata só pelo sobrenome, mas pela competência, pelo preparo, pela ética, pela coragem, pelos valores. A Carol se preparou para exercitar uma função da maior importância que é ser gestora de uma cidade como Curitiba, uma cidade modelo”, disse.

Para o senador Oriovisto Guimarães, a candidata do Podemos reúne a energia da juventude e a experiência necessária para assumir o executivo municipal. “Carol Arns é jovem, inteligente e ética e vamos elegê-la prefeita de Curitiba”, afirmou.

Recém filiado ao partido, o senador Flávio Arns, fez um emocionado discurso sobre sua filha, e convidou todos os segmentos da sociedade a participarem dos planos para o futuro de Curitiba. “A palavra podemos é muito forte. E ela vem acompanhada de mais uma palavra: juntos. E juntos nós podemos”.

Já o presidente estadual do Podemos, Cesar Filho, destacou que o partido vai sair fortalecido destas eleições. “Teremos candidatos a prefeito em praticamente todas as cidades com mais de 150 mil habitantes no Paraná. Vamos crescer muito”, afirmou.

Encerrando a convenção, a candidata à Prefeitura de Curitiba, Carol Arns disse que a capital paranaense clama por novos tempos. “Só é possível uma caminhada como essa se tivermos uma causa, um propósito, que é a crença de que podemos construir uma Curitiba justa para todos”.

Ressaltou que a pandemia do coronavírus agravou os desafios da cidade, que precisará de atenção especial nas áreas econômica e social. E reforçou que a futura gestão terá de se basear na correta aplicação dos recursos, na definição de prioridades e prezando por agilidade, eficiência, transparência e modernização. “Seremos firmes e fortes numa gestão a favor do cidadão, numa gestão que respeite as pessoas”, frisou.

Para ela, a chapa montada na cidade é forte e unida, com 40 nomes relevantes em suas regiões, que farão diferença na Câmara Municipal. “A partir de hoje somos um time, o melhor time para governar Curitiba”, completou.

Quem é Carol Arns

Caroline Arns de Santa Cruz Arruda é curitibana, tem 43 anos, é casada e tem duas filhas.

Advogada e administradora de empresas, mestre em Engenharia de Produção - Gestão de Negócios – UFSC.

Foi Diretora de Planejamento da FAS - Fundação de Ação Social de Curitiba.

Foi Coordenadora de Projetos Sociais e Parcerias do Serviço Social da Industria.

É professora de Direito da FAE há 17 anos.

Por seis anos, foi membro titular do Conselho Universitário da UFPR e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR como representante da comunidade externa.

É filha do senador paranaense Flávio Arns e sobrinha-neta da médica pediatra e sanitarista brasileira Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança.

Carol Arns é candidata à Prefeitura de Curitiba pelo Podemos.

Asimp/Podemos