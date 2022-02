Pré-candidato André Janones é o próximo entrevistado do “Aparecida Debate - Eleições 2022”

Vai ao ar nesta terça-feira (22/2), às 21h30, o segundo programa da série “Aparecida Debate - Eleições 2022”. Desta vez, o jornalista Eduardo Miranda entrevista o pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, André Janones. Entre os temas abordados com o presidenciável no programa da TV Aparecida estão aqueles ligados à ação pastoral da Igreja e que afetam o dia a dia do brasileiro como a encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti (Todos os irmãos), a corrupção, o desemprego e a inflação.

“Falamos sobre os problemas reais que, infelizmente, afetam a maioria do povo brasileiro: auxílio emergencial, inflação, preço dos combustíveis, dos alimentos, um bate papo bem legal, estamos esperando vocês”, disse André Janones na entrevista.

A iniciativa do Jornalismo da TV Aparecida tem como objetivo ouvir as ideias e propostas dos pré-candidatos à Presidência da República diante dos inúmeros problemas do Brasil. A produção convidou todos os presidenciáveis, que despontam nas pesquisas de intenção de voto, para entrevistas exclusivas no programa. O primeiro entrevistado da série foi Sérgio Moro (Podemos).

Sobre o entrevistado:

Em 2016, André Janones foi candidato a prefeito da cidade mineira onde nasceu, Ituiutaba, mas acabou derrotado nas urnas. Já em 2018, foi eleito para a Câmara dos Deputados como o terceiro parlamentar mais votado do seu Estado. André Janones tem 37 anos e é formado em Direito.

Vera Jardim/Asimp