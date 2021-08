Prefeitas paranaenses participam de evento da AMP que discute o fortalecimento da mulher na política

Na última eleição, elas conquistaram 10 prefeituras a mais do que no pleito anterior, um crescimento de 17,95%. Lideranças femininas como Tania Ziulkoski (MMM) e Luciana Saito Massa são presenças confirmadas no 1º Encontro das Prefeitas do Paraná.

A mulher tem buscado sua representatividade na política e aos poucos vem ganhando seu espaço, não é à toa que em 2020 elas bateram o recorde de candidaturas femininas no Brasil. No Paraná não foi diferente, isso pode ser demonstrado através dos números de mulheres eleitas nas prefeituras. Um aumento de 17,95% em relação à eleição de 2016, passando de 29 para 39 municípios. Com o objetivo de fortalecer, integrar e aumentar ainda mais a representatividade das mulheres, a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) irá realizar o 1º Encontro das Prefeitas do Paraná, nos dias 24 e 25 de agosto, em Curitiba/PR, reunindo as prefeitas paranaenses em torno de temas relevantes no contexto da gestão pública e da participação mais ativa das mulheres unidas na política.

A ideia é somar forças a este forte movimento que vem incentivando uma participação mais efetiva das mulheres na política, seja por iniciativa dos governos, partidos políticos, associações e movimentos independentes. Para debater temas relevantes para as prefeitas, valorizando a participação das mulheres na política e nas gestões municipais, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, foram convidadas a fundadora do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM); Tania Ziulkoski e a primeira-dama do Estado do Paraná, Luciana Saito Massa, ambas confirmadas. Ainda está prevista a presença da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. As autoridades serão recebidas pela presidente do Conselho da Mulher da AMP e prefeita de Pérola, Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha.

“Queremos ter uma presença feminina maior nas disputas eleitorais, não apenas para prefeitas, mas também para outros cargos do executivo e do legislativo – vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, governadores e presidenta da república”, destaca o presidente da AMP, Júnior Weiller, daí a importância da realização de encontros como estes. “É essencial que as mulheres tenham igualdade de condições com os homens nas disputas. Além disso, é fundamental que tenham grande participação nos partidos, nas gestões dos municípios, estados e governo federal e também nos legislativos, em todos os níveis”.

Integrar e Avançar

O 1º Encontro das Prefeitas do Paraná tem o objetivo de valorizar as mulheres prefeitas e, também, das suas gestões à frente dos municípios, o que vem sendo feito por elas com muita competência. “A finalidade é integrar e fortalecer as prefeitas, criando um ambiente para a interação entre elas, e propiciar a troca de experiências e o aprendizado com as palestrantes que participarão do encontro”.

A fundadora do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), Tania Ziulkoski comenta que apesar de ter crescido o número de mulheres eleitas em 2020, o processo ainda é lento no Brasil. “Nossos países vizinhos já conquistaram avanços como a paridade de gênero na política, enquanto nós somos a lanterninha quando o assunto é participação política feminina”. Ela ainda acrescenta que atualmente as prefeitas ocupam 12,5% dos assentos no executivo municipal e as vereadoras 15,99% do legislativo, ambos os maiores percentuais de mulheres nesses cargos na história do país.

Em sua apresentação, Tania pretende mostrar um pouco mais do trabalho realizado nestes quase 5 anos do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), braço institucional da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), destacando as ações realizadas para fortalecer a presença da mulher no municipalismo brasileiro. “A união das mulheres é um passo importante para aumentar a presença feminina na política brasileira, e esse encontro representa um grande avanço para as prefeitas paranaenses.”

Segundo ela, por ainda serem poucas mulheres na política local, muitas vezes as gestoras se sentem sozinhas e tendem a acreditar que os desafios enfrentados são exclusivos. “Em encontros como este, elas têm a oportunidade de compartilhar sentimentos parecidos e encarar desafios que são comuns a todas, saindo desses ambientes com as energias e forças renovadas. Quero chamar atenção para a toda a capacidade de articulação e ação que o MMM proporciona para as mulheres municipalistas”, destaca.

O 1º Encontro das Prefeitas do Paraná conta com realização da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e com patrocínio do Sicoob Central Unicoob (Sicoob/Unicoob), Copel (Companhia Paranaense de Energia) e BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Quem são as prefeitas e os municípios paranaenses comandados por elas

Ione Elizabeth Alves Abib (Andira)

Suzie Aparecida Pucillo Zanatta (Astorga)

Elisangela Pedroso de Oliveira Nunes (Carambei)

Rafaela Martins Losi (Clevelândia)

Maria Helena Bertoco Rodrigues (Cruzeiro do Oeste)

Cleonice Aparecida Kufener Schuck (Fernandes Pinheiro)

Edna Contin (Floraí)

Mari Terezinha da Silva (Goioxim)

Lilian Ramos Narloch (Guaraqueçaba)

Viviane Comiran (Ibema)

Dayane Sovinski (Imbaú)

Elza Haase Rodrigues (Iracema do Oeste)

Cleide Inês Griebeler Prates (Itaipulândia)

Mônica Cristina Zambon Holzmann (Itambaracá)

Alcione Lemos (Jaguariaíva)

Adriana Cristina Polizer (Japurá)

Lucimar de Souza Morais Assunção (Jardim Olinda)

Leila Miotto Amadei (Juranda)

Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado (Mandaguari)

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira (Manfrinópolis)

Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha (Pérola)

Marli Paulino (Pinhais)

Elizabeth Silveira Schmidt (Ponta Grossa)

Marisa de Fátima Ilkiu de Souza (Porto Vitória)

Maria Edna de Andrade (Prado Ferreira)

Bruna de Oliveira Casanova (Primeiro de Maio)

Adelita Parmezan de Moraes (Quatigua)

Karime Fayad (Rio Brando do Sul)

Karla Francieli Galende (Santa Terezinha de Itaipu)

Carla Suzi Emerenciano (São João do Ivaí)

Leila Aparecida da Rocha (São Jorge D’Oeste)

Margarida Maria Singer (São José dos Pinhais)

Fernanda Sardanha (São Mateus do Sul)

Maria Regina Della Rosa Magri (São Pedro do Ivaí)

Neila de Fátima Luizão Fernandes (São Pedro do Paraná)

Exilaine Gaspar (São Sebastião da Amoreira)

Ana Ruth Secco (Sertanópolis)

Luzia Harue Suzukawa (Tamarana)

Geny Violatto (Santo Inácio)