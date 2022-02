Prefeito recebe visita do deputado federal Luizão Goulart

O parlamentar passou por cidades da região norte do estado ontem (16); ele se colocou à disposição de Londrina para a articulação de possíveis projetos

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, esteve reunido com o deputado federal pelo Paraná, Luizão Goulart, ontem (16). A visita de cortesia ocorreu após o parlamentar ter cumprido agendas durante o dia com prefeitos de municípios da região norte, passando por Cornélio Procópio e Sertanópolis. Em Londrina, ele fechará sua programação hoje participando de compromisso partidário antes de retornar para Curitiba.

Antes de ser eleito deputado federal, assumindo em 2019, Goulart exerceu o cargo de prefeito de São José dos Pinhais por dois mandatos consecutivos, de 2009 até 2016. Também já foi deputado estadual, entre 2007 e 2008.

Durante a breve conversa com Marcelo Belinati, Goulart citou que, apesar de atuar com foco mais voltado à capital Curitiba e região metropolitana, está à disposição das cidades do norte-paranaense. “Meu trabalho como deputado federal abrange atuação em mais de 50 municípios do estado, alcançados por algum dos projetos desenvolvidos. Temos hoje pautas principalmente na área de economia e geração de emprego e renda, e também no setor de agricultura, pelo qual integro a Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Minha última visita ao prefeito Marcelo Belinati ocorreu em 2021, e passo agora por Londrina para reafirmar a ele que meu gabinete está aberto para possíveis parcerias que possam beneficiar essa região tão importante para o Paraná”, disse.

O prefeito Marcelo Belinati frisou que sempre é importante manter canais ativos para troca de experiências e informações com os parlamentares que representam o Paraná em nível estadual e federal. “Agradeço ao deputado Luizão Goulart pela visita, e também deixo abertas as portas da nossa gestão municipal para manter este diálogo. Estaremos sempre prontos para colaborar na articulação de projetos e iniciativas em prol de Londrina”, afirmou.

NCPML