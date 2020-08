Seminário Sobre Política Eleitoral

É hoje! Faça sua inscrição e garanta sua participação!

Hoje, às 19h30, acontece um encontro marcado para uma conversa sobre a campanha eleitoral. Será um seminário on-line, o Cobras da Boa Política, direcionado aos pré-candidatos. O Seminário vai abordar a legislação eleitoral e como turbinar as redes sociais.

Faça sua inscrição no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYf4ygD_1v9v1g0rck9mzTndl9f-qBb3pIQLdI5YpLigp9zg/viewform

Participe do seminário ao vivo pelo canal do YouTube do deputado Cobra Repórter.

Se inscreva no canal, assista e tire suas dúvidas:

https://www.youtube.com/user/cobraoficial