Senador Oriovisto recebe prêmio de melhor parlamentar do Paraná

O Ranking dos Políticos classificou o senador Oriovisto Guimarães (PODE-PR) como o melhor parlamentar do estado do Paraná, pela sua atuação no Congresso Nacional, no período de 2019 a 2021. No ranking nacional, o senador ocupa a 6ª posição, considerando os últimos 12 meses.

A entrega do prêmio foi realizada na quarta-feira (16), no escritório regional do senador, em Curitiba, por Glaucio Dias, Diretor-geral da organização.

“Essa é uma honraria muito importante que realizamos todos os anos considerando três critérios bem objetivos: combate à corrupção, combate aos privilégios e combate aos desperdícios da máquina pública e o senhor teve proeminência, teve um desempenho muito bom nesses indicadores”, destacou Glaucio ao entregar a condecoração ao senador.

O parlamentar ressaltou a importância do trabalho realizado pelo Ranking. “Eu fico muito feliz em saber que existe uma organização social preocupada com o parlamento. Sempre digo que o brasileiro precisa mudar a maneira como vota para eleger deputados e senadores. Nunca vamos mudar o país se não mudarmos o poder legislativo. O povo brasileiro vota sempre no presidente da república achando que vai eleger um salvador da pátria. Isso não irá acontecer nunca. É preciso renovar o poder legislativo e o trabalho que o Ranking faz, de atribuir nota a cada parlamentar, em função desses critérios, ajuda muito os eleitores a escolher em que irá votar”, afirmou o senador.

Esta foi a segunda homenagem que o senador recebeu da organização, em 2020, Oriovisto foi eleito o melhor parlamentar do Brasil.

Sobre o Ranking dos Políticos

O portal Ranking dos Políticos avalia senadores e deputados federais, classificando-os do melhor para o pior. A entidade atua de forma independente, não tem qualquer ligação com partidos políticos ou grupos de interesse. A pontuação dos políticos é definida de acordo com os dados obtidos sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais, vindas de fontes oficiais, como sites governamentais e principais veículos de comunicação. As votações mais expressivas também são pontuadas de acordo com sua qualidade legislativa.

Veja o vídeo da entrega do prêmio: https://www.youtube.com/watch?v=SKp6TsSq5eI&feature=emb_imp_woyt

Asimp/senador Oriovisto Guimarães