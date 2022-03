Simone Tebet é a 5ª presidenciável da série de entrevistas na TV Aparecida

Em mais uma entrevista com pré-candidados à Presidência da República, o “Aparecida Debate – Eleições 2022” vai ao ar hoje (15/3), às 22h. Desta vez, o jornalista Eduardo Miranda receberá a senadora Simone Tebet, do MDB.

Assim como nas demais entrevistas exibidas pela TV Aparecida, Simone Tebet irá discorrer sobre temas ligados à ação pastoral da Igreja e assuntos que afetam o dia a dia do brasileiro. "Vou convidar vocês para participar conosco desse debate de Aparecida. Tenho certeza de que vão gostar muito daquilo que temos a dizer: do Brasil que queremos e para quem queremos esse país”, diz a pré-candidata.

Advogada, professora, escritora e política brasileira, Simone Tebet é filha do ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional, Ramez Tebet. Ela começou a carreira pública como deputada estadual do Mato Grosso do Sul. Depois, foi eleita prefeita de Três Lagoas, sua cidade natal, por duas vezes, e vice-governadora. Foi líder da bancada feminina no Senado.

No projeto de entrevistas com presidenciáveis, iniciado no mês de fevereiro, o jornalismo da TV Aparecida já exibiu até agora edições especiais do Aparecida Debate com quatro políticos: Sergio Moro (Podemos), André Janones (Avante), Felipe D’Avila (Partido Novo) e Ciro Gomes (PDT). Vale ressaltar que a produção convidou todos os chamados presidenciáveis - sem exceção - que despontam nas pesquisas de intenção de voto.

Dessa forma, a emissora de inspiração católica contribui com a sociedade brasileira trazendo as ideias, propostas e soluções dos pré-candidatos para os inúmeros problemas do nosso país. As eleições acontecerão no mês de outubro para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Vera Jardim/Asimp