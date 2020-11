Tercilio parabeniza eleitos e eleitas e diz: “Quem defende o bem jamais deve desistir”

O deputado estadual Tercilio Turini parabeniza todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras que conquistaram mandatos na eleição do último domingo. “O município é a base, onde o cidadão e a cidadã convivem em comunidade e sentem as necessidades e os reflexos de boas ou más gestões. As prefeituras e as câmaras são as referências para as principais discussões locais e apresentação das reivindicações. O resultado da eleição pode ter reflexos diretos no cotidiano das pessoas”, afirma.

Ele comenta que a eleição municipal sempre é o melhor momento para debater, avaliar e escolher os rumos das cidades. “As campanhas nos municípios precisam enfocar as prioridades da população, os programas mais adequados na área social, o respeito aos direitos das pessoas, as propostas mais viáveis para o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da democracia, da diversidade e do exercício da cidadania. Mais importante ainda é a população acompanhar a atuação dos eleitos e das eleitas, para cobrar a posição nos mandatos”, diz o deputado.

Tercilio ressalta que candidatos e candidatas que entendem a política como um instrumento de transformação e avanços devem prosseguir firmes em seus propósitos de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com progresso e oportunidades. “Se por algum motivo não foi eleito ou eleita agora, tem que analisar as circunstâncias e seguir em frente com disposição de participar da vida política dos municípios. Quem defende o bem para a cidade e sua gente, jamais deve desistir”, ressalta.

O deputado Tercilio Turini reafirma que está à disposição dos representantes dos municípios do Norte do Paraná, Norte Pioneiro, Vale do Ivaí e demais regiões. “Como vice-presidente da Assembleia Legislativa, posso contribuir no encaminhamento de projetos e reivindicações para liberação de recursos, obras e programas sociais junto ao Governo do Estado”, comenta.