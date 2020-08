Tercilio Turini é eleito vice-presidente da ALEP

O deputado estadual Tercilio Turini será o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, a partir de fevereiro de 2021, quando serão empossados os membros da mesa executiva para dirigir o parlamento estadual até janeiro de 2023. “É uma honra essa nova missão, uma posição que fortalece a presença política de Londrina, do Norte do Paraná, do Vale do Ivaí e do Norte Pioneiro, regiões que tenho muito orgulho de representar na atividade parlamentar”, afirma Tercilio Turini.

Ele foi eleito na chapa única Parlamento Forte, que obteve 48 votos dos 54 deputados estaduais, reconduzindo Ademar Traiano à presidência da Assembleia. A eleição no início da sessão teve seis abstenções na votação. Atualmente, Tercilio Turini é o segundo vice-presidente. “Houve consenso entre a grande maioria dos deputados de seguir com o trabalho da mesa executiva. Fico feliz em ter o apoio dos colegas parlamentares e, a partir do ano que vem, ampliar minhas atribuições na Assembleia Legislativa”, comentou.

A composição da mesa para o biênio 2021-2023 fica assim:

Presidente – Ademar Traiano

1º Vice-presidente – Tercilio Turini

2º Vice-presidente – Do Carmo

3° Vice-presidente - Requião Filho

1° secretário - Luiz Claudio Romanelli

2° secretário - Gilson de Souza

3° secretário - Alexandre Amaro

4° secretário - Nelson Luersen

5° secretário - Gilberto Ribeiro

Asimp/ALEP