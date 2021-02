Tercilio Turini é o primeiro deputado de Londrina na vice-presidência da Assembleia

O deputado estadual Tercilio Turini (CDN) assumiu ontem (1º) a 1ª vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, tornando-se o primeiro na linha sucessória do presidente Ademar Traiano (PSDB), reconduzido ao cargo para o biênio 2021/2022. É a primeira vez que um parlamentar de Londrina chega à posição que será ocupada por Turini nos próximos dois anos.

“É uma honra representar Londrina e o Norte do Paraná na Mesa Diretora da Assembleia, ampliando a capacidade de articulação política em defesa dos interesses da população do interior”, comenta Tercilio Turini.

Para o deputado e 1º vice-presidente, pelo menos dois temas já se confirmam como fundamentais na Assembleia neste ano: na saúde, a corrida pela vacinação contra Covid e as consequências da pandemia; na infraestrutura e futuro do Paraná, a polêmica questão do pedágio e a licitação dos novos contratos. “A Assembleia Legislativa tem pela frente a enorme responsabilidade de marcar posição num dos momentos de grande relevância para o estado do Paraná”, afirma.

“A vacinação começou recentemente e ainda temos um longo caminho para completar a imunização da população. Só então veremos como será o mundo pós-pandemia. Por isso, a Assembleia vai precisar se manter atenta porque os reflexos ainda podem exigir decisões rápidas e importantes para a nova realidade”, avalia o deputado.

Tercilio Turini destaca ainda que os deputados têm o dever e o compromisso de “atuar de forma enérgica, transparente e com muita segurança jurídica na questão do pedágio nas rodovias do Paraná. As decisões deste ano vão impactar as próximas três décadas, no mínimo”, diz. “A Assembleia vem demonstrando que tem mecanismos para interferir neste tema espinhoso que é o pedágio. Um exemplo foi a mobilização para evitar a prorrogação das concessões”, ressalta.

“Agora é primordial manter a transparência nos debates, nas proposições e no relacionamento com a população, que espera muito dos deputados para não viver um novo pesadelo. Responsabilidade nas atitudes, clareza nas ações e compromisso com o interesse público e coletivo”, recomenda Tercilio Turini. “Temos a oportunidade de fazer história, de entrarmos para a memória do estado do Paraná como legisladores que, acima de tudo, trabalharam em defesa do cidadão”, afirma.