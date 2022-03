TV Aparecida exibirá Debate da CNBB com Presidenciáveis no mês de setembro

A TV Aparecida já agendou a data e o horário de transmissão do Debate com candidatos à Presidência da República dentro das eleições 2022: 13 de setembro, às 21h. O projeto é uma iniciativa da Igreja no Brasil, coordenada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e terá a produção da TV Aparecida, que também exibiu debates nas duas últimas eleições para Presidente.

O debate, que aprofundará temáticas importantes à nação brasileira, acontecerá dentro do complexo do Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida (SP).

Uma reunião para a concretização do projeto foi realizada na quarta-feira (22/3), em São Paulo, entre representantes da CNBB e dos partidos para alinhar os primeiros detalhes do debate. A CNBB foi representada pelo padre Paulo Renato, assessor político, e o Padre Tiago Síbula, assessor da Comissão para a Comunicação. Uma próxima reunião está agendada para o dia 10 de maio para definir o formato e as regras do evento.

Padre Paulo Renato, em entrevista à TV Aparecida, comentou sobre essa iniciativa da Igreja no Brasil:

"É importante perceber que essa iniciativa já é uma tradição e vem numa continuidade; você tem o debate de 2014, de 2018, e você vai ter o debate de 2022. O debate se mostrou sempre um momento muito oportuno de esclarecimento e um momento oportuno de esclarecimento para um público muito especial, que é o público católico na sua maioria. É lógico que todas as pessoas são convidadas a assistirem e assistem, mas o público católico se entende melhor representado nas perguntas, nas questões que são levantadas... no debate tem essa oportunidade de poder participar nesse momento tão importante da história do Brasil”.

Eduardo Miranda, editor-chefe de jornalismo da TV Aparecida, que também esteve na reunião, falou sobre os convidados do encontro:

“Foi a primeira reunião com os representantes dos partidos com representação no Congresso Nacional, conforme determina a Lei Eleitoral. Foram convidados assessores de pré-candidatos ou de políticos que aparecem nas pesquisas de intenção de voto”.

Assim como os debates realizados em 2014 e 2018, também promovidos pela CNBB e tendo a TV Aparecida como cabeça de rede para a transmissão, o encontro com os candidatos à Presidência da República neste ano terá exibição ao vivo também por outras emissoras de inspiração católica. Existe a possibilidade de em 2022 o debate contar ainda com a transmissão das emissoras de rádio católicas.

Vera Jardim/Asimp