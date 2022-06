Uraí: Severino Araújo receberá o título de Cidadão Honorário do Paraná

Severino Nunes de Araújo, ex-presidente do diretório regional do PSB no Paraná, receberá, na próxima segunda-feira (20) às 14h30 na Assembleia Legislativa do Paraná, o título de Cidadão Honorário do estado.

A homenagem foi proposta na Assembleia Legislativa em 2007 pelo então deputado Antonio Belinati que justificou à época: “O histórico de sua vida pública é fantástico: um notável mestre da democracia e um incansável aliado da classe trabalhadora”, lembrando das ações enquanto vereado em Uraí, quando “ganhou destaque nacional por ter conseguido aprovar várias medidas de prevenção a acidentes de trabalho causados pelas máquinas de beneficiar rami e que amputaram braços de centenas de trabalhadores da terra”.

Belinati justificou também que “quando era preciso muita coragem para defender a democracia, quando a repressão militar tentava calar os democratas, mediante até prisões, Severino, com firmeza, foi à luta defender os direitos democráticos dos brasileiros. Venceu a democracia. Venceu Severino e os poucos políticos que, como ele, apostavam numa pátria livre”.

A entrega do Título, na segunda-feira, foi proposta pelo primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que afirmou que Severino Araújo construiu uma trajetória de destaque na política no Paraná. “É uma liderança que trabalha pelo consenso e que sempre se envolveu nas grandes pautas paranaenses. Sua história de vida também é marcada pela luta pela redemocratização do país”.

Segundo Romanelli uma das principais características de Severino é a lealdade. “Convivemos muitos anos na mesma legenda. Acompanhei de perto o senso de lealdade e a correção com os colegas e também com os adversários”.

Biografia

Severino Nunes de Araújo nasceu em Limoeiro, no Pernambuco, em 1939. Desde jovem, militou na esquerda. Fez parte do primeiro governo de Miguel Arraes, no Pernambuco, como delegado Assistente do Trabalho. Mudou-se para o Paraná, onde viveu clandestinamente até 1975. Foi vereador em Uraí, onde cumpriu mandato popular de 12 anos. Comandou o PSB no Paraná por 27 anos.