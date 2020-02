12 artimanhas do Anticristo

O Arcebispo Fulton Sheen foi um grande evangelizador pelos meios de comunicação nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960. Foi ordenado sacerdote aos 24 anos, na Diocese de Peoria. Em 1951, foi nomeado bispo auxiliar de Nova York e, em 1966, bispo de Rochester. Aposentou-se em 1969 e retornou para Nova York, onde morou até sua morte em 1979.

Fulton Sheen que já era reconhecido como “venerável”, e em Julho de 2019 teve a aprovação para seu processo de beatificação, concedida pelo Papa Francisco.

Numa transmissão de rádio no dia 26 de Janeiro de 1947, Sheen explicou o que ele acreditava ser grandes truques do Anti-Cristo, para fazer com que as almas se perdessem.

O Arcebispo já deixa claro que:

“O Anticristo não será chamado desse jeito, senão ele não teria seguidores. Ele não usará meias-calças vermelhas, nem vomitará enxofre, nem portará uma lança, nem acenará como uma flecha como Mefistófeles em Fausto.”

E conclui:

“…ele é descrito como um anjo caído do céu, como ‘o Príncipe deste mundo’, cujo objetivo é nos dizer que não há outro mundo. Sua lógica é simples: se não há céu, não há inferno; se não há inferno, então não há pecado; se não há pecado, então não há juiz, e se não há julgamento, então o mal é bom e o bem é mal.”

O Arcebispo enumera 12 artimanhas de como o Anti-Cristo deverá agir em nosso meio:

1) Ele virá disfarçado como o Grande Humanitário; ele falará de paz, prosperidade e abundância, não como meios para nos conduzir a Deus, mas como fins em si mesmos.

2) Ele escreverá livros sobre a nova idéia de Deus para se adequar ao modo como as pessoas vivem.

3) Ele induzirá a fé na astrologia, de modo a não fazer a [nossa] vontade, mas as estrelas serão as responsáveis pelos nossos pecados.

4) Ele explicará a culpa psicologicamente como sexo reprimido. Fará os homens se encolherem de vergonha, se os seus semelhantes disserem que não são “mentes aberta” e liberais.

5) Ele identificará a tolerância com indiferença ao certo e ao errado.

6) Ele promoverá mais divórcios sob o disfarce de que outro parceiro é “vital”.

7) Ele aumentará o “amor por amor”, e diminuirá o amor [verdadeiro] pelas pessoas.

8) Ele invocará a religião para destruir a religião.

9) Ele até falará de Cristo e dirá que Ele foi o maior homem que já viveu.

10) Sua missão, ele dirá, será libertar os homens das servidões da superstição e do fascismo, que ele nunca definirá.

11) No meio de todo o seu aparente amor pela humanidade e seu discurso de liberdade e igualdade, ele terá um grande segredo que não contará a ninguém; ele não acreditará em Deus. E porque sua religião será a fraternidade sem a paternidade de Deus, enganará até os eleitos.

12) Ele montará uma contra-igreja, que será o macaco da Igreja, porque ele, o diabo, é o macaco de Deus. Será o corpo místico do anti-cristo que em todos os aspectos externos se assemelhará à Igreja como o corpo místico de Cristo. Na necessidade desesperada de Deus, ele induzirá o homem moderno, em sua solidão e frustração, a mais e mais fome por pertencer à sua comunidade, que dará ao homem uma ampliação de propósito, sem qualquer necessidade de emenda pessoal e sem admissão de culpa pessoal. Estes serão dias em que o diabo recebeu uma corda particularmente longa.

Portanto, é necessário que fiquemos muito atentos com o que nos será apresentado num futuro que eu acredito estar próximo. Já estamos vendo tantas aberrações por ai, heresias, ideologias, e tantas coisas mais, corrompendo o povo de Deus e os tirando da Igreja.

À nós cabe a atenção e a Oração, e uma atenta percepção da realidade à nossa volta.

Particularmente, eu acredito que o Anti-Cristo – que será uma pessoa – já esta “sendo formado” para a sua finalidade. E como pensar que isso não viria como uma força política; uma vez que essa realidade precisará abranger todo o mundo?

Aos poucos iremos entendendo como esta “grande teia” irá se desfazendo.

O tempo de nos convertermos é o HOJE.