A primeira Live transmitida 24 horas ininterruptamente

Evento comandado pelo padre Reginaldo Manzotti acontece por 24 horas, ao vivo

Devido a pandemia e todas as normas de prevenção ao COVID-19, os eventos e celebrações religiosas estão acontecendo de forma privada, isto é, sem público. Portanto, neste ano, a 15ª edição das 24 horas em Oração na presença do Senhor será a primeira grande Live transmitida pelas mídias digitais, TV Evangelizar e Rádios, ao vivo, ininterruptamente, neste fim de semana, dias 27 e 28 de junho, a partir das 19 horas de sábado.

Tradicionalmente, no final do mês de junho, Curitiba recebe milhares de pessoas de diversas partes do país para o evento, mas devido a pandemia, o público poderá acompanhar somente pelas transmissões ao vivo. Em 2019, mais de 45 mil pessoas participaram do evento no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba (PR).

A programação começa no sábado (27) com a Santa Missa às 19 horas, presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti, pároco reitor do Santuário, seguida de Adoração ao Santíssimo Sacramento e mais de 15 pregadores com muita oração e fé.

No domingo (28), das 9 ao meio-dia, o sacerdote também fará o Drive Thru da comunhão eucarística na Praça Senador Correia, 55. A orientação é que as pessoas permaneçam dentro dos carros e o sacerdote e ministros da eucaristia irão até os carros para dar a comunhão. Além disso, será organizado uma fila para os pedestres que queiram receber a Comunhão. Todos os envolvidos seguirão as recomendações sanitárias, utilizando álcool em gel, luvas e máscaras. Acompanhe as 24 horas em oração no www.youtube.com/PadreManzotti.

Programação completa:

15ª EDIÇÃO DAS 24HORAS DE ORAÇÃO - 2020

Tema: Sagrado Coração de Jesus, sede para nós um escudo protetor!

Lema: “O Senhor é bom, é um refúgio na tribulação. ” (Nm 1,7a)

Sábado: 27/06

19:00 – 21:00: Missa Pe. Reginaldo – preceito e tema: protegei-nos dos conflitos familiares

21:00 – 23:00: 1ª Pregação – Ironi Spuldaro

Tema: Protegei-nos das enfermidades e doenças contagiosas

23:00– 00:30: 2ª Pregação – Padre João Luis Lemos

Tema: Protegei-nos do desemprego e das crises financeiras

Domingo: dia 28/06

00:30 – 01:30 –3ª Pregação – Pe. Cleberson Evangelista

Tema: Protegei-nos dos vícios e compulsões

01:30 – 02:30: 4ª Pregação – Pe. Renato Redeson

Tema: Protegei-nos dos preconceitos

02:30 – 03:30: 5ª Pregação – Dulce Maria

Tema: Protegei-nos do Egoísmo e falta de fé

03:30 – 04:30: 6ª Pregação – Pe. Eduardo Zanon

Tema: Protegei-nos das tentações

04:30 – 06:00: 7ª Pregação – Cláudia Andrade + Frei Anderson

Tema: Protegei-nos da mentira e da maledicência

06:00 – 07:00: 8ª Pregação – Padre Jean Patrick

Tema: Protegei-nos da Inveje

07:00 – 08:00: 9ª Pregação – Irmã Zélia

Tema: Protegei-nos das injustiças

08:00 – 09:00: – Santa Missa – Pe. Reginaldo Manzotti

09:00 – 11:00: 10 ª Pregação – Padre Chrystian Shankar

Tema: Protegei nossas famílias

11:00 – 13:00: Santa Missa – Preceito e Tema: Protegei-nos da depressão e/ou algum transtorno psicológico – Pe. Reginaldo Manzotti

13:00 – 14:00: 11ª Pregação – Dra. Filó

Tema: Protegei-nos dos atritos conjugais

14:00 – 15:00: 12ª Pregação – Tony Alisson

Tema: Protegei-nos dos males sociais

15:00 – 15:30: Terço das Santas Chagas – Pe. Reginaldo Manzotti

15:30 – 16:30: 13ª Pregação – Padre Alexandre

Tema: Protegei-nos da ansiedade e do desanimo

16:30 – 17:30: 14ª Pregação – Ironi Spuldaro

Tema: Protegei-nos da violência

17:30 – 18:00: Adoração ao Santíssimo – Pe. Reginaldo Manzotti

18:00 – Missa: Preceito Dominical e encerramento – Pe. Reginaldo Manzotti