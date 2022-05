Acampamento dedicado a Nossa Senhora encerra mês de maio na Canção Nova

Na madrugada de sexta-feira (27/05) para sábado (28/05), oração do “Santo Rosário” com Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson e o bispo da diocese de Santo Amaro (SP), Dom José Negri

Para encerrar o mês mariano, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), promove, de 27 a 29 de maio de 2022, o Acampamento Mariano, com o tema: “Maria, a onipotência suplicante”. O evento é gratuito.

Na madrugada de sábado (28), Frei Gilson, dos Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, rezará o “Santo Rosário”, a partir das 4h. A oração, no formato live, reúne semanalmente milhares de pessoas pelas redes sociais - https://www.youtube.com/watch?v=BEFt_1CM12I&t=4s. Para rezar o “Santo Rosário” na Canção Nova, Frei Gilson recebe o Padre Marcelo Rossi e o bispo da diocese de Santo Amaro (SP), Dom José Negri.

Durante o dia, os fiéis poderão acompanhar diversas palestras. Ainda no sábado, às 21h, haverá uma “Noite devocional com Maria”, que terá a participação dos missionários da Canção Nova: diácono Bruno Antônio, Sônia Venâncio e Paulo Pereira.

O Acampamento Mariano encerra no domingo (29), com missa às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá (MT).

Programação completa:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-mariano-6/

Asimp/Canção Nova