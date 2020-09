Acampamento “Mães que oram pelos filhos” terá missa com Cardeal Dom Orani Tempesta

Haverá ainda participações do padre Adriano Zandoná, diácono Nelsinho Corrêa e Paula Guimarães

Neste sábado (26/09) e domingo (27/09), a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sedia o Acampamento “Mães que oram pelos filhos”, um movimento que começou em Vitória (ES) e orienta a criação e o funcionamento de grupos de mães nas dioceses.

Este VI Encontro Nacional do Movimento tem como tema: “Senhor, ensina-nos a orar” (Lc 11,1), e terá a presença do arcebispo do Rio de Janeiro (RJ), Cardeal Dom Orani João Tempesta, que presidirá a missa no sábado, às 16h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

A Coordenadora do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, Ângela Abdo, fará a primeira pregação do evento, às 9h, quando lançará seu novo livro “Clamando com poder: no caminho da santidade”, publicado pela editora Canção Nova.

O Acampamento segue com pregações, orações e cânticos, tendo as participações do diretor espiritual da Renovação Carismática Católica (RCC) e coordenador de pastoral da Arquidiocese de Vitória (ES), padre Anderson Gomes; do padre Rodrigo Natal, da Diocese de Taubaté (SP); do padre Alexandre Fernandes, da Igreja Nossa Senhora Rainha, em Nova Lima (MG); das cantoras católicas Eliana Ribeiro e Adriana Arydes; e dos missionários da comunidade Canção Nova diácono Nelsinho Corrêa, Paula Guimarães, Sallete Ferreira e padre Adriano Zandoná, que presidirá a missa de encerramento, domingo, às 15h.

A Canção Nova permanece fechada ao público em razão das medidas de prevenção à Covid-19. Somente as missas no Santuário do Pai das Misericórdias estão abertas aos fiéis, com limite máximo de 348 pessoas por celebração. Todo o evento será transmitido pelo Sistema Canção Nova e redes sociais.

Asimp/Canção Nova