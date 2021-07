Acampamento para casais abre mês de julho na Canção Nova

Encontro acontece sem público, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e Redes Sociais

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza, neste fim de semana, 2 a 4 de julho de 2021, o Acampamento para Casais, com o tema: “Um amor para amar - A conjugalidade do casamento”. Toda a programação do encontro, que acontece sem a presença de fiéis, terá transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

Neste ano, as pregações serão feitas pelos missionários da Canção Nova: padre Adriano Zandoná e os casais: diácono Waldir Rodrigues e Ivana Brandão, Wanderson e Luziane Moreira, Emanuel Stênio e Gabrielle Sanchotene, Alexandre Oliveira e Roseni Valdez, Mazinho e Celiane Ramos. Participação do Ministério de Música Canção Nova. No sábado (3), o cantor e missionário da Canção Nova Márcio Todeschini realizará um show, a partir das 21h.

As pregações e momentos oracionais serão realizados no Rincão do Meu Senhor e, as missas, presididas pelo padre Adriano Zandoná, serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias, nos seguintes horários: sexta-feira (02), às 20h; sábado (03), às 16h e domingo (04), às 15h. Essas celebrações poderão ter a presença de fiéis, de forma reduzida, seguindo as orientações sanitárias de prevenção à Covid-19.

A fim de evitar os riscos de contaminação de Covid-19, excepcionalmente nesta edição, não haverá o tradicional evento conhecido como “Canção Nova Insieme” – Encontro de Carros Históricos.

A programação completa está disponível no link: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-para-casais-13/

Asimp/Canção Nova