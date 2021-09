Acampamento “Quem como Deus” acontece neste fim de semana

Toda a programação do evento, de 17 a 19 de setembro de 2021, será no Centro de Evangelização

No mês que a Igreja celebra São Miguel Arcanjo, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), dedica um fim de semana de palestras e orações voltadas para esta devoção. É o Acampamento “Quem como Deus”, referência ao significado do nome do arcanjo São Miguel.

O evento acontece de 17 a 19 de setembro de 2021 e tem a participação dos missionários da Comunidade Canção Nova: padre Edilberto Carvalho, Rafael Brito, Valdeir Bento; as cantoras Salette Ferreira e Rogéria Moreira e o padre Fábio de Melo Gonçalves, da paróquia Santa Teresinha, de Seropédica (RJ).

As missas do Acampamento serão presididas pelo padre Edilberto, na sexta-feira (17), às 20h, no sábado (18), às 16h, e no domingo (19), às 15h, todas no Centro de Evangelização, onde ocorrerão as demais atividades do evento. O sacerdote também conduzirá a “Noite de Adoração com os Anjos”, no sábado, às 21h.

“Tomai, portanto, a armadura de Deus…” (Ef 6,13) é o tema do Acampamento deste ano, que será aberto ao público, com todos os protocolos de segurança para esse tempo de pandemia: uso obrigatório de máscara, aferição da temperatura corporal, higienização das mãos com álcool em gel 70% e distanciamento social de 1,5m.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-quem-como-deus-10/

Asimp/Canção Nova