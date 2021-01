Acampamento Revolução Jesus terá show com Missionário Shalom

Evento voltado para a juventude acontece sem público este ano, mas com transmissão na íntegra pelo Sistema Canção Nova de Comunicação

Neste fim de semana, 15 a 17 de janeiro de 2021, a Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Acampamento Revolução Jesus. Neste ano, o tradicional evento que reúne no mês de férias jovens de todo país, não terá a participação do público, devido à pandemia da Covid-19.

A juventude é convidada a acompanhar as palestras, missas e momentos de oração, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que transmitirá todo o evento. Também será possível acessar todo o conteúdo pelas redes sociais da Canção Nova.

A missa de abertura será celebrada no Santuário do Pai das Misericórdias na sexta-feira (15), às 20h, presidida pelo padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Na sequência, a partir das 22h30, transmissão do show da banda católica em estilo pop-rock, “Missionário Shalom”, direto do Auditório São Paulo.

No sábado (16), tem Adoração ao Santíssimo Sacramento conduzida pelo padre Edilberto Carvalho, que também preside a missa de encerramento no domingo às 15h. As missas no Santuário serão abertas à participação do público, limitado a 40% da capacidade do local.

Nesta edição, o Acampamento Revolução Jesus conta também com as presenças dos missionários Tiago Marcon, Pitter Di Laura, Cassiano Meirelles, Pedro Pinheiro, Amanda Carvalho, Sarah Sabará, Ana Carolina, Bruna Marta, Rosinalva Santa Rose e dos padres Edilberto Carvalho e Demétrio Gomes da Silva.

Programação Completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-revolucao-jesus-14/