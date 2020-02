Acampamento “Vem Louvar” na Canção Nova é opção festiva para católicos

Com o tema: “Cantai a Deus com alegria”, haverá 10 shows, grupos de oração, palestras, Adoração e missa com padre Marcelo Rossi

Começa nesta sexta-feira (21), na Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), o Acampamento “Vem Louvar”, uma opção com animada programação cristã nos dias de feriado prolongado do carnaval. A expectativa é que 11 mil peregrinos venham à Canção Nova nestes cinco dias.

No total, serão dez shows de bandas e cantores católicos em ritmos variados, como Banda São Francisco, de Pernambuco; Cosme, do Rio de Janeiro; Forronaré, formada por missionários da comunidade Canção Nova; Jake Trevisan, cantando no ritmo de axé; DJ Galvão, que toca músicas eletrônicas, além de luau com o missionário Brais Oss, nas madrugadas de domingo (23) e segunda (24).

As missas do Acampamento acontecerão diariamente às 16h, com exceção apenas da missa de abertura, na sexta-feira, que será às 20h. No domingo, padre Marcelo Rossi preside a missa no Centro de Evangelização.

Haverá pregações com os missionários Márcio Mendes, diácono Nelsinho Corrêa, Antonieta Sales e convidados, como padre Francisco Amaral, da arquidiocese de Cuiabá (MT); padre Fábio de Melo Gonçalves, da paróquia Santa Teresinha de Seropédica (RJ); e com o cantor católico, Antonio Alves de Goiânia (GO). Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

O peregrino pode optar por ficar acampado na Canção Nova, que dispõe de uma área de 8 mil m² de camping (masculino, feminino e familiar), com capacidade para 6 mil barracas e 10 mil pessoas. O valor da pulseira de acesso ao camping é R$ 10,00 (dez reais), por pessoa.

Programação completa: eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-vem-louvar/