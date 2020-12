Ano Novo: tempo de renovar as esperanças

Estamos nesta virada de 2020 para 2021; e a psicóloga e escritora Adriana Potexki preparou um vídeo especial para você neste fim de ano.

Segundo a psicóloga, 2020 foi um ano que exigiu coisas que nem imaginávamos que seríamos capazes de conseguir.

Faça uma reflexão para este novo ano e tenha esperança.