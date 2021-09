Aparecida Debate destaca o papel da Bíblia na prática dos cristãos 

O “Aparecida Debate” desta terça-feira (14/9), às 22h, vai abordar sobre os 50 anos de comemoração do Mês da Bíblia. Em setembro, a Igreja no Brasil se dedica a refletir sobre a Palavra de Deus e a sua presença na vida cristã. Em 2021, o destaque à ação é dado ao livro de São Paulo aos Gálatas, com o lema “Pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus”. É um convite para a prática da unidade comunitária.

O programa da TV Aparecida, apresentado pelo jornalista Eduardo Miranda, vai mostrar que a Bíblia não é uma coleção de livros literários. Ela é fruto de práticas comunitárias com marcas históricas milenares. Exige o exercício da justiça e do amor para dar dignidade às pessoas, e une a ação de Deus à prática de vida dos cristãos. A pauta irá destacar que o mês de setembro tem como objetivo, entre outros, facilitar o diálogo criativo e transformador entre a Palavra, a pessoa e as comunidades, e contribuir para o desenvolvimento da ação evangelizadora da Igreja.

E para debater o assunto, a produção convidou o padre Jânison de Sá, doutor em teologia com especialização catequética e assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Também é convidado do programa o Padre Cláudio Roberto Buss, mestre em teologia bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e doutorando em teologia bíblica pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor de Novo Testamento e coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade Dehoniana de Taubaté, interior paulista, onde também exerce a função de vice-reitor do convento da congregação do Sagrado Coração de Jesus.

Vera Jardim/Asimp