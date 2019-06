Arcos da Lapa recebe tradicional evento católico

Missa com o Cardeal Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, e shows com os cantores Dunga e Juliana de Paula

Acontece nesta sexta-feira (07/06), nos Arcos da Lapa, mais uma edição do “O Espírito Sopra onde quer”, promovido pela Comunidade Canção Nova, com apoio da Arquidiocese e da prefeitura do Rio de Janeiro (RJ).

Tradicionalmente realizado na sexta-feira que antecede à Festa de Pentecostes, celebrada pela Igreja 50 dias após a Páscoa, o evento deve atrair 10 mil pessoas. Serão mais de 12 horas de atividades, com início às 10h e término às 23h30.

Na parte da manhã, até as 13h, o projeto“Ação de Amor do Cristo Redentor”, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, realizará atendimento social às pessoas em situação de rua da região da Lapa. A programação da tarde segue com palestra, oração do terço da misericórdia e os primeiros shows do dia, a partir das 17h, com Frei Gilson e a cantora Juliana de Paula, às 18h10.

O Cardeal Dom Orani João Tempesta, Arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, preside missa às 19h30. Na sequência, padre Roger Luis, da Canção Nova, conduzirá a Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Para encerrar o “O Espírito Sopra onde quer” 2019, o cantor Dunga sobe ao palco às 22h30.

Transporte

Há linhas de ônibus de diversas regiões do Rio de Janeiro que passam pelo local. Também é possível utilizar o Metrô Rio ou VLT Carioca. A Estação mais próxima é a Cinelândia.

Para quem for de carro, van ou ônibus de caravana, um dos estacionamentos mais próximos aos Arcos da Lapa é o da Catedral de São Sebastião (aberto 24h), na Av. República do Chile, 245 – Centro.

Comunidade Canção Nova

A Comunidade Canção Nova nasceu no dia 2 de fevereiro de 1978, a partir do “sim” de 12 jovens que abriram mão de sua vida para se dedicar à evangelização, com a finalidade de “Formar homens novos para o Mundo Novo”. Está presente em 25 Casas de Missão no Brasil, entre elas no Rio de Janeiro, e também no exterior, nos continentes europeu, asiático, africano e americano.