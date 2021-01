Associação Evangelizar É Preciso lança livro comemorativo “A Obra e Sua Missão de Fé”

Material que celebra os 15 anos da Obra Evangelizar traz fotos e depoimentos inéditos

A Associação Evangelizar É Preciso lançou o livro comemorativo “A Obra e Sua Missão de Fé” no último dia 15 de janeiro. O material, que celebra os 15 anos da Associação, conta em 152 páginas repletas de fotos e depoimentos sobre o início da Obra, testemunhos e as principais conquistas neste período.

De acordo com o coordenador do projeto e Diretor de Expansão de Rede da Associação Evangelizar, Rádios e TVs, Geizom Sokacheski, o livro, em edição limitada, é um material rico para os fiéis. “Quem adquirir este livro levará consigo a história da Associação Evangelizar É Preciso, bem como toda a jornada da Obra, com fotos inéditas e exclusivas de shows e eventos que realizamos durante esse período, além de depoimentos de pessoas importantes para a construção da nossa jornada de fé e devoção. Certamente, é um material para colecionador e para quem deseja participar e conhecer mais a história da Obra”, afirma.

As emissoras de rádio e a TV Evangelizar também estão contempladas no material, que traz o começo e a evolução destes setores.

Em um capítulo dedicado, o leitor conhecerá profundamente a história do Padre Reginaldo Manzotti, sua infância e adolescência, suas experiências como Pároco e Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, e presidente da Associação Evangelizar É Preciso, além da sua jornada como cantor, compositor, escritor e apresentador.

“São momentos importantes da vida do Padre Reginaldo que convergem para a Obra Evangelizar, e que com certeza, conta com as pessoas e os fiéis associados que nos ajudam a manter a Obra”, destaca Geizom.

Depositária de incontáveis memórias que remetem a uma história de sacrifício voluntário e superação de desafios, a Associação Evangelizar é Preciso deu seus primeiros passos em um Brasil marcado pela retomada da esperança e da prosperidade econômica, impulsionada por um cenário mundial favorável.

À época da primeira década dos anos 2000, era também o momento de ressignificação da fé cristã de maneira criativa em nome de um bem maior: evangelizar. E foi dessa forma que a Associação Evangelizar É Preciso ganhou espaço na vida das pessoas, levando cada vez mais a crença católica, a palavra e a devoção, edificando milhares de lares por meio da fé, mundo afora.

Veja onde é possível adquirir:

– Na Loja Evangelizar de Curitiba (PR), na Praça Senador Correia, 55 – rampa de acesso ao Santuário⠀

– Na Loja Evangelizar de Fortaleza (CE), na Rua Floriano Peixoto, 752 – Centro

– No televendas (41) 3221-6050

– No site www.evangelizarepreciso.com.br/loja

– Pelo catálogo dos @produtosqueevangelizamoficial com os revendedores e revendedoras de todo o Brasil