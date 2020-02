Basílica da Penha tem Vigília no sábado de carnaval

A comunidade Canção Nova em São Paulo promoverá, em pleno sábado de carnaval (22), na Basílica Nossa Senhora da Penha, uma Vigília com tema: “Para que a vossa alegria seja completa” (Jo 16, 24). A programação tem início às 21h, com oração do terço, segue com cânticos, missa, pregação e encerra com Adoração ao Santíssimo, às 4h da madrugada do domingo (23). O evento conta com as participações dos missionários da comunidade, padre Anderson Marçal e Thiago Tomé; e padre Diogo Albuquerque, da diocese de Bragança Paulista. Para participar não é necessária inscrição, apenas trazer 1kg de alimento não perecível. Com capacidade para acolher 2 mil fiéis, a Basílica Nossa Senhora da Penha está localizada na Rua Santo Afonso, 199, Penha, São Paulo/SP.