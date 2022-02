Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/02/2022

Primeira Leitura (2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3)

Leitura do Segundo Livro de Samuel.

Naqueles dias, 9Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante.

10Alguém viu isto e informou Joab, dizendo: “Vi Absalão suspenso num carvalho”. 14bJoab tomou então três dardos e cravou-os no peito de Absalão. 24Davi estava sentado entre duas portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo, sozinho.

25aPôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: “Se ele vem só, traz alguma boa nova”. 30O rei disse-lhe: “Passa e espera aqui”. Tendo ele passado e estando no seu lugar, 31apareceu o etíope e disse: “Trago-te, senhor meu rei, a boa nova: O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti”.

32O rei perguntou ao etíope: “Vai tudo bem para o jovem Absalão?” E o etíope disse: “Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer o mal!”

19,1Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: “Meu filho Absalão! Meu filho, meu filho Absalão! Por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho!”

2Anunciaram a Joab que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. 3Assim, a vitória converteu-se em luto, naquele dia, para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 85)

— Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me!

— Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz! Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós!

— Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia! Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minh’alma.

— Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois o perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração!

Evangelho (Mc 5,21-43)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 21Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. 22Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés, 23e pediu com insistência: “Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva!”

24Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. 25Ora, achava-se ali uma mulher que, há doze anos, estava com hemorragia; 26tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais.

27Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. 28Ela pensava: “Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada”. 29A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. 30Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se no meio da multidão, perguntou: “Quem tocou na minha roupa?” 31Os discípulos disseram: “Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: ‘Quem me tocou’?”

32Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. 33A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. 34Ele lhe disse: “Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença”.

35Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram: “Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?” 36Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: “Não tenhas medo. Basta ter fé!” 37E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. 38Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando.

39Então, ele entrou e disse: “Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo”. 40Começaram então a caçoar dele. Mas, ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. 41Jesus pegou na mão da menina e disse: “Talitá cum” — que quer dizer: “Menina, levanta-te!” 42Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. 43Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Experimente ser tocado pela graça de Jesus

“Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés, e pediu com insistência: 'Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva!'. Jesus então o acompanhou. Ora, acredita-se ali uma mulher que, há doze anos, estava com hemorragia. Tendo ouvido falar de Jesus,-se dele por meio da roupa, e tocou na sua voz. Ela ficarei tocarei 'Se eu menos roupa dele, ficarei curada'” (Marcos 5,22-24.25-8).

Duas aproximações: um pai que pede pela filha, e uma mulher que pede pela sua enfermidade; duas formas de se aproximar de Jesus. As estradas nos levam para Ele, podemos experimentar a graça de Jesus através do testemunho de alguém, um encontro que nos indicou uma variedade de formas de nos aproximarmos de Jesus, como duas de hoje foram: a dor e o sofrimento físico .

Ele quer que todos nós vivamos uma vida em plenitude, quer que todos nós experimentamos a Sua graça

Nos dois casos, Jesus quer encontrar pessoalmente as pessoas e não apenas fazer um milagre. Percebam, Jesus apoiado Jairo a sua casa, e Ele procurado pela pessoa que O havia tocado para Jesus o mais importante é a pessoa. Ele queria olhar nos olhos daquelas pessoas para quem Ele estava dispensando aquela graça. Jesus não quer realizar simplesmente um milagre na minha vida e na sua vida, Ele quer nos olhar nos olhos, quer saber o nosso nome, conhecer a nossa história. O mais importante para Ele é nos encontrar, é nos ver, sentir-nos, tocar-nos com a Sua graça, saber do nosso coração.

Para Jesus é importante a nossa vida, e isso já é um milagre, saber que não estamos sozinhos, saber que no nosso sofrimento temos a companhia de Jesus, temos a presença d'Ele. A menina de 12 anos de idade não poderia se tornar mulher, porque, na época de Jesus, com 12 anos a menina era já considerada uma mulher. Ali, estava bloqueado essa passagem, a menina não poderia se mulher. A mulher com 12 anos de crescimento não poderia nunca se tornar mãe, não poderia engravidar, mas Jesus devolver a esperança para as duas, Ele coloca, de novo, a vida no seu natural, permite que aquela menina cresça, torne-se uma mulher; e permite que aquela mulher, um dia, possa se tornar mãe.

Veja a força da graça de Deus! Veja a força da ação de Jesus que não quer que a nossa vida perca a sua dinamicidade, mas que todos nós vivamos uma vida em plenitude, que todos nós experimentamos a Sua graça.

Apresente, hoje, o seu coração a Jesus. Seja qual for a sua situação, permita, hoje, que Ele o toque.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!