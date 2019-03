Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/03/2019

Primeira Leitura (Eclo 6,5-17)

Leitura do Livro do Eclesiástico.

5Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos; uma língua afável multiplica as saudações. 6Sejam numerosos os que te saúdam, mas teus conselheiros, um entre mil. 7Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação; e não te apresses em confiar nele. 8Porque há amigo de ocasião, que não persevera no dia da aflição. 9Há amigo que passa para a inimizade, e que revela as desavenças para te envergonhar.

10Há amigo que é companheiro de mesa e que não persevera no dia da necessidade. 11Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual e, sem cerimônia, dará ordens a teus criados. 12Mas, se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença.

13Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. 14Um amigo fiel é poderosa proteção: quem o encontrou, encontrou um tesouro. 15Ao amigo fiel não há nada que se compare, é um bem inestimável. 16Um amigo fiel é um bálsamo de vida; os que temem o Senhor vão encontrá-lo. 17Quem teme o Senhor, conduz bem a sua amizade: como ele é, tal será o seu amigo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 118)

— Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento!

— Ó Senhor, vós sois bendito para sempre; os vossos mandamentos ensinai-me!

— Minha alegria é fazer a vossa vontade; eu não posso esquecer vossa palavra.

— Abri meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei!

— Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios!

— Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei.

— Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade.

Evangelho (Mc 10,1-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. 2Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher.

3Jesus perguntou: “O que Moisés vos ordenou?” 4Os fariseus responderam: “Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la”. 5Jesus então disse: “Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. 6No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. 7Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. 8Assim, já não são dois, mas uma só carne. 9Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!”

10Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. 11Jesus respondeu: “Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. 12E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Jesus quer nos dar de volta a capacidade de ouvir a Ele e aos outros

Precisamos que a saliva de Jesus toque nossos ouvidos, nos restaure e nos faça ouvir o que precisamos ouvir

"Então, apresentaram-no a um homem surdo e mudo e pediram-lhe que pusesse as mãos nele" (Mc 7:32).

Este homem do Evangelho era surdo, isto é, ele não tinha a capacidade de ouvir. Mas um dia ele ouviu, porque falou; e para falar é necessário escutar. Além disso, ele falou com grande dificuldade e, certamente, essa dificuldade de falar se deveu à sua capacidade de ouvir.

Quem não escuta bem, não consegue falar bem. E falar bem não é falar bem ou ter bons discursos, porque, de repente, podemos ler e aprender a arte da oratória. Refiro-me à capacidade de dialogar, comunicar e expressar-se. Capacidades que, ao longo da vida, perdemos, porque perdemos a capacidade de ouvir, de ouvir a Deus.

Quão difícil é ouvir a Deus em um mundo de tanto barulho! Neste mundo agitado em que vivemos, se olharmos para dentro de nossas casas, o barulho está aumentando. Existem muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo, televisores, aparelhos de rádio, programas na internet, etc. E quando saímos de casa, o barulho da rua é algo que nos deixa surdos. Entramos nas lojas e temos barulho por todos os lados, por isso não ouvimos a Deus e ouvimos muito mal uns aos outros.

Mas o pior barulho é aquele que foi instalado dentro de nós. Porque tudo é muito desorganizado dentro de nós, com muitas vozes gritando e gritando em nossos corações. Ruídos que removem até o nosso sonho.

É muito barulho em nossa mente, é por isso que, muitas vezes, temos dores de cabeça, dores de cabeça; são preocupações, confusão, perturbações, inquietação. É o ruído da ansiedade que não nos deixa quieto e nos mistura até que nossos tímpanos internos estão quebrados.

Por causa de muitos ruídos dentro da cabeça e do coração, não ouvimos mais o que o outro dizia. O filho não ouve mais seus pais; O casal não consegue mais se ouvir. E, quando você não escuta também, você não fala. Perdemos a capacidade de diálogo e não sabemos mais dialogar com o outro, isto é, conversar, escutar.

Hoje, todos os dias, estamos escrevendo em redes sociais, mas perdemos a capacidade de ouvir.

Então, precisamos de Jesus tocando nossos ouvidos; recuperando dentro de nós a capacidade de ouvi-lo e de ouvir um ao outro. Precisamos que a saliva de Jesus venha tocar nossos ouvidos, para nos restaurar e nos fazer ouvir o que precisamos; e falamos sobre o que precisamos falar.

Ouvir e falar são as habilidades do ser humano para se comunicar. Hoje, a graça de Deus se recupere em nossos lares, lares, famílias e onde você quer que seja, o dom da comunicação. Faça isso tão necessário para a graça de Deus ser estabelecida.

Deus te abençoe!

Padre Roger Araújo - Padre da Comunidade New Song, jornalista e colaborador da New Song Page. Contato: padrerogercn@gmail.com - Facebook