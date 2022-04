Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/04/2022

Primeira Leitura (Sb 2,1a.12-22)

Leitura do Livro da Sabedoria.

1aDizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: 12“Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda: ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina.

13Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se ‘filho de Deus’. 14Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável; 15sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis.

16Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas; proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por pai. 17Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovaremos o que vai acontecer com ele.

18Se, de fato, o justo é ‘filho de Deus’, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. 19Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência; 20vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro”.

21Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se; pois a malícia os torna cegos, 22não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras.

Responsório (Sl 33)

— Do coração atribulado está perto o Senhor.

— Do coração atribulado está perto o Senhor.

— O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta.

— Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta.

— Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera.

Evangelho (Jo 7,1-2.10.25-30)

Naquele tempo, 1Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. 2Entretanto, aproximava-se a festa judaica das Tendas. 10Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente mas sim como que às escondidas.

25Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: “Não é este a quem procuram matar? 26Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? 27Mas este, nós sabemos donde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá donde é”.

28Em alta voz, Jesus ensinava no Templo, dizendo: “Vós me conheceis e sabeis de onde sou; eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse, não o conheceis, 29mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou”.

30Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora.

Acolha em seu coração a presença de Cristo

“Naquele tempo, alguns habitantes de Jerusalém disseram então: ‘Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos donde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá donde é’” (João 7,25-27).

A quem procuram matar? A Jesus Cristo que, na verdade, já estava de alguma forma morto dentro deles. Na verdade, Jesus não havia nem nascido dentro desses corações porque não aceitaram a encarnação do Verbo, não aceitaram que Deus havia se tornado homem para a nossa salvação. Se esse mistério não é acolhido, as outras realidades também vão ter muita dificuldade de cair dentro de nós.

Precisamos aceitar que Deus veio ao nosso encontro, precisamos aceitar que Deus assumiu a nossa natureza humana para redimi-la, porque, do contrário, em situações da nossa vida, nós também vamos querer matar essa Palavra da Verdade.

Os fariseus, aqueles que são interlocutores de Jesus, esses habitantes de Jerusalém, dizem: “Este, nós sabemos de onde é”. Vejam a que ponto chega a autossuficiência, a presunção, a tentativa de querer calar a voz de Jesus dessa forma, com a autossuficiência, dizendo: “Já conhecemos”, “Sabemos quem este é”, a arrogância no coração daquelas pessoas.

Muitas vezes, esses sentimentos perturbam o nosso coração, muitas vezes, o tentador também rouba de dentro de nós aquela fé genuína, aquela fé de entrega total e de confiança. E, muitas vezes, rondam nos nossos corações esses sentimentos e nós também temos a presunção ou a autossuficiência de já saber o que nós devemos ou não fazer; e esquecemos de confiar em Jesus Cristo.

Qual é o resultado dessa autossuficiência e dessa presunção? O erro! Todas as vezes que nós também experimentamos isso, tocamos na realidade do erro. Eles dizem: “O Cristo, ninguém saberá de onde é”. Aqui é uma demonstração clara da ignorância a respeito de Jesus Cristo, a ignorância de não conseguir enxergar, diante dos próprios olhos, a presença do Messias em Jesus, a revelação de um total desconhecimento sobre a pessoa de Jesus. Uma doença dos tempos atuais: basta você entrar em diálogo com alguém para você também ter a noção de como as pessoas hoje desconhecem Jesus.

São Jerônimo dizia que ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Bom, quantas realidades hoje, no nosso tempo, que nós vivenciamos por causa desse esfriamento do amor à Palavra de Deus, do contato com a Palavra de Deus.

O mundo vai nos bombardeando de outras informações, outras fontes aparentemente boas e interessantes, e nós nos desviamos, nos afastamos da Palavra de Deus — lugar privilegiado de encontro com o Senhor, de conhecimento de Jesus Cristo —, e passamos também a ser “analfabetos” de Jesus Cristo, não sabemos dizer nada porque não temos a experiência com Cristo, não temos o conhecimento de Jesus Cristo, e por isso não O amamos.

Hoje, a Palavra de Deus nos convida a dar um salto, a não nos comportarmos como esses habitantes de Jerusalém que ignoraram a presença do Cristo, que não perceberam n’Ele a ação de Deus, a presença de Deus e caíram no erro, perderam o tempo da graça.

A graça de Deus nos visita hoje… Acolha de coração aberto o que Deus quer falar ao seu coração.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.