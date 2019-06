Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/06/2019

Primeira Leitura (At 18,23-28)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

23Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. 24Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras.

25Fora instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. 26Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus.

27Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. 28Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 46)

— O Senhor é o grande Rei de toda a terra.

— O Senhor é o grande Rei de toda a terra.

— Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria! Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.

— Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores! Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso.

— Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem!

Ouça a Homilia

Levemos a vida na autoridade de Jesus

“Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis; para que a vossa alegria seja completa” (João 16,23b-24).

Precisamos levar a vida no nome e na autoridade de Jesus, termos a vida em nome d’Ele. Que o nome do Senhor esteja sobre nós em tudo o que fizermos. Precisamos levar a vida na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo está dizendo a nós: “Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e o Pai vos concederás”.

O nome de Jesus é poderoso, grande, santo, glorificado, amado e exaltado no coração do Pai. Podemos pedir qualquer coisa na autoridade de Jesus.

É importante ressaltarmos algumas coisas importantes. Primeiro, não basta pedir, precisamos, primeiro, ter a vida no nome de Jesus, convertermo-nos a Ele, levarmos Jesus a sério em tudo aquilo que realizamos. O título de cristãos que recebemos quando fomos batizados é porque nos tornamos discípulos de Jesus, tornamo-nos seguidores d’Ele.

Há muitas pessoas que creem em Deus, mas não são seguidoras de Jesus. Somos chamados de “cristãos”, porque a missão que recebemos é nos tornarmos grandes “Cristos” nas obras, nos atos e em tudo aquilo que realizamos.

Precisamos levar a vida no nome e na autoridade de Jesus, termos a vida em nome d’Ele

Precisamos nos tornar Cristo em nossa vida, para que Ele esteja nós e nós estejamos n’Ele, para que o Pai seja glorificado. Então, mais importante do que pedir é ter a vida em nome de Jesus. Que Jesus seja glorificado pela nossa vida em atos, atitudes e tudo aquilo que fizermos.

Precisamos suplicar o nome de Jesus, precisamos nos prostrar diante da presença d’Ele, adorá-Lo em espírito e verdade, precisamos que a nossa vida esteja voltada para Ele e não tenha receio de pedir, suplicar, conclamar e proclamar o nome do Senhor. Em tudo aquilo que realizamos e vivemos, que o nome de Jesus esteja sempre na nossa boca, no nosso coração e nas nossas atitudes.

Deus abençoe você!