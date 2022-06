Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/06/2022

Primeira Leitura (At 20,28-38)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da Igreja de Éfeso: 28“Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastore­ar a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho.

29Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão rebanho. 30Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. 31Por isso, estai sempre atentos: lembrai-vos de que, durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular.

32Agora entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. 33Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. 34Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. 35Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: ‘Há mais alegria em dar do que em receber’”.

36Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. 37Todos, depois, prorromperam em grande pranto, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, 38aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanharam até o navio.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 67)

— Reinos da terra cantai ao Senhor.

— Reinos da terra cantai ao Senhor.

— Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós ma­nifestastes, a partir de vosso templo, que está em Jerusalém, para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes!

— Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos! Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa.

— Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade! Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém!

Evangelho (Jo 17,11b-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: 11b“Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. 12Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura.

13Agora, eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. 14Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. 15Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno. 16Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo.

17Consagra-os na verdade; a tua palavra é verdade. 18Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. 19Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Jesus roga ao Pai para que Ele te proteja do maligno

“Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: ‘Pai santo, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade” (João 17,15-17).

Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dentro dos discursos chamados “discursos de despedida de Jesus”. Onde o Senhor prepara o coração dos Seus discípulos para a Sua partida, para a Sua “ausência”, para que aconteça o derramamento do Espírito Santo. Jesus está educando os Seus discípulos para esse momento, para essa experiência.

Sabemos que é próprio da natureza do amor o instinto de proteção. O amor protege, mas, muitas vezes, isso pode ser feito de uma forma errada ou equivocada. Confundir amor (proteção) com sufoco, com tirar a liberdade da pessoa ou fazer com que ela perca a sua capacidade de autonomia, é bem diferente.

Como eu disse, da natureza do amor é próprio a proteção, mas não quer dizer que eu possa sufocar a outra pessoa, que eu possa poupar a outra pessoa de alguns sofrimentos, que eu possa tirar a liberdade daquela pessoa de escolha ou até mesmo substituir o outro nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões.

Esse trecho do Evangelho — quando Jesus reza ao Pai — pode muito bem nos falar do exercício da paternidade e da maternidade, mas de uma maneira muito fecunda, de uma maneira muito profunda, porque é justamente a capacidade de gerar filhos autônomos, capazes de escolhas justas, capazes de conduzir o próprio caminho e a própria estrada rumo a Deus.

Porque o inimigo de Deus, o maligno, vem justamente para roubar, matar e destruir

É isso que Jesus está aqui afirmando: “Não os tires do mundo”. Ou seja, existem dramas que são inevitáveis, existem situações que não podemos evitar, existem escolhas que devem ser feitas, existem dificuldades que precisam ser enfrentadas. Não podemos querer poupar ninguém dessas realidades.

Nosso Senhor não quis poupar os Seus discípulos dessas realidades. Quando Ele diz: “Não os tires do mundo” — entendendo todas essas realidades criadas por Deus, mas a própria dinâmica da vida, a própria realidade que comporta essa vida neste mundo —, Jesus não quis que o Pai tirasse os Seus discípulos disso.

Isso diz muito para nós, porque devemos e temos que enfrentar determinados dramas da nossa vida que são inevitáveis, temos que fazer escolhas, temos que conduzir a nossa vida e, muitas vezes, os problemas e as dificuldades que vamos enfrentar fazem parte desse crescimento e dessa capacidade dentro de nós de encontrar forças, justamente, para resolver todas essas situações.

A única coisa que Jesus pede aqui é que eles sejam protegidos do maligno. É importante isso! Porque o inimigo de Deus, o maligno, vem justamente para roubar, matar e destruir, e isso Jesus não quer para a vida de nenhum discípulo, isso Jesus não quer para a sua vida nem para a minha vida, por isso Ele roga ao Pai para que Ele nos proteja do maligno.

Mas as realidades próprias da vida, temos que as enfrentar todos os dias. Você como pai, como mãe, como cuidador, como professor, professora, aquele que está na vida das pessoas para ajudar na formação, você tem que formar filhos e discípulos autônomos que sabem enfrentar as durezas da vida.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!