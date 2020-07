Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/07/2020

Primeira Leitura (Am 5,14-15.21-24)

Leitura da Profecia de Amós.

14Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida, só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. 15Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento, talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. 21“Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor, não me agradam vossas assembleias de culto. 22Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. 23Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. 24Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta, como torrente perene”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 49)

— A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.

— Escuta, ó meu povo, eu vou falar; ouve, Israel, eu testemunho contra ti: Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus!

— Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos; não preciso dos novilhos de tua casa nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos.

— Porque as feras da floresta me pertencem e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus e os seres vivos que se movem pelos campos.

— Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei, acaso, o sangue de carneiros?

— Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha Aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios!

Evangelho (Mt 8,28-34)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 28quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. 29Eles então gritaram: “Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?”

30Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. 31Os demônios suplicavam-lhe: “Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos”.

32Jesus disse: “Ide”. Os demônios saíram, e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. 33Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. 34Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Jesus expulsa o poder do mal da nossa vida

“Eles então gritaram: ‘Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?’” (Mateus 8,29).

Eram dois homens que estavam possuídos pelo demônio. Eles saíam dos túmulos e, de forma violenta, os demônios agiam naqueles homens. A violência ainda se tornou a agitação maior porque Jesus se aproximou.

Quando Jesus se aproxima, quando Ele está próximo de nós, os demônios se agitam porque Ele expulsa o poder do mal da nossa vida. Aquilo que realmente atormenta a nossa vida é Jesus que tem o poder de nos libertar, nos curar e nos livrar da ação do maligno.

Não fiquemos sobre o tormento do mal, permitamos que Jesus nos purifique e nos liberte, porque, se estamos demasiadamente agitados e violentos, se dizemos palavras que são grossas, nós nos tornamos agressivos uns com os outros. É preciso expulsar esse espírito agressivo que nos atormenta por dentro, que nos deixa agitados em demasia e colocamos para fora, agredimos uns aos outros.

Quando Jesus aproxima-se é para tirar aquilo que tira a nossa paz interior, a nossa serenidade e sobriedade, aquilo que nos tira do caminho da paz da alma.

Aproximemo-nos de Jesus e permitamos que Ele expulse os nossos pensamentos tortuosos, maldosos, impuros e mundanos. Permitamos que Jesus se aproxime do nosso coração e tire dele tudo aquilo que está sujo, impuro e é do mal.

Por que os demônios pediram: “Então nos lance aos porcos”? O lugar do que é sujo é na sujeira, e não somos o lugar da morada dos porcos, de forma alguma. Porque, à medida que vamos deixando o mundo nos conduzir, a nossa mente se torna suja, impura, maldosa, maliciosa e cheia de pensamentos negativos, destrutivos e, de repente, vemos que da nossa boca saem palavras perniciosas, enganosas, mentirosas e falsas; da nossa boca está saindo palavrões, agressões e percebemos que começamos a gritar uns com os outros.

As agressividades virtuais estão soltas porque deixamos a sujeira não só entrar mas também permanecer em nós. Aquele que se aproxima de Jesus precisa se permitir ser lavado e purificado. Que sejam expulsos os demônios que atormentam a nossa vida, para vivermos a pureza dos filhos de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook