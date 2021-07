Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/07/2021

Primeira Leitura (Gn 22,1-19)

Leitura do Livro do Gênesis.

Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse:

“Abraão!” E ele respondeu: “Aqui estou”. 2E Deus disse: “Toma teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar”.

3Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho, para o lugar que Deus lhe havia ordenado. 4No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. 5Disse, então, aos seus servos: “Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós”.

6Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaac, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. 7lsaac disse a Abraão: “Meu pai”. “Que queres, meu filho?”, respondeu ele. E o menino disse:

“Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto?” 8Abraão respondeu: “Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho”. E os dois continuaram caminhando juntos.

9Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. 10Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. 11E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: “Abraão! Abraão!” Ele respondeu: “Aqui estou!” 12E o anjo lhe disse: “Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único”. 13Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. 14Abraão passou a chamar aquele lugar: “O Senhor providenciará”. Donde até hoje se diz: “O monte onde o Senhor providenciará”.15O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, 16e lhe disse: “Juro por mim mesmo — oráculo do Senhor —, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, 17eu te abençoarei e tomarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. 18Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste”. 19Abraão tornou para junto dos seus servos, e, juntos, puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a morar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 114)

— Andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos.

— Andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos.

— Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei.

— Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo; invadiam-me angústia e tristeza: eu então invoquei o Senhor “Salvai, ó Senhor, minha vida!”

— O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor-compaixão. É o Senhor quem defende os humildes: eu estava oprimido, e salvou-me.

— Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos.

Evangelho (Mt 9,1-8)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. 2Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados!”

3Então alguns mestres da Lei pensaram: “Esse homem está blasfemando!” 4Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: “Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? 5O que é mais fácil, dizer: ‘Os teus pecados estão perdoados’, ou dizer: ‘Levanta-te e anda’?

6Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, — disse, então, ao paralítico — “Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa”. 7O paralítico então se levantou, e foi para a sua casa. 8Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Nossos pecados paralisam a nossa relação com Deus

“Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados!” (Mateus 9,2).

Nas travessias que Jesus fazia no lago de Genesaré, as multidões acorriam a Ele com problemas, dramas, enfermidades, com todas as situações próprias da vida humana, e todas essas situações eram apresentadas para o Senhor. Mas levaram até Ele um paralítico deitado numa cama. É óbvio que aquele paralítico sozinho não conseguiria chegar até Jesus, mas fizeram questão de levá-lo à presença do Mestre.

Jesus, vendo aquele homem, disse: “Coragem!”. A “coragem” é, na verdade, uma atitude evangélica que exige fé da nossa parte, exige disposição para vencermos nossas próprias fraquezas e não nos rendermos nem nos entregarmos ao desânimo. Porque todo desânimo, ou seja, a perda do ânimo, a perda da alma, do sabor da alma, do sabor da vida deixa-nos paralisados.

Você sabe o que é uma vida paralisada, porque, sim, existem as paralisias físicas por diversos motivos, situações e realidades, mas a mais triste é a paralisia da alma, do coração, é a perda do ânimo quando não conseguimos fazer nada, pensar em nada, acreditar em nada; e ficamos inertes em relação à vida.

Digamos “não” ao pecado, digamos “sim” à vida, à graça e ao amor de Deus

Por isso, precisamos da coragem que a fé pode nos dar, a coragem da fé para nos levantar. Mesmo em meio às situações contrárias e contraditórias, mesmo em meio às adversidades todas que enfrentamos na vida, precisamos, de pé, manifestar a nossa fé.

Precisamos de fé para vencer todas as batalhas da vida; não podemos ficar paralisados, prostrados nem desanimados diante das situações todas. E é por isso que o Mestre está dizendo: “Filho, os teus pecados estão perdoados”.

Se nós vamos acumulando pecado sobre pecado, vamos acumulando, inclusive, os “pecadinhos”, eles vão paralisando as áreas da nossa vida. São os nossos pecados que paralisam o nosso amor para com próximo; são os nossos pecados que paralisam a nossa relação com Deus; são os nossos pecados que paralisam o nosso próprio progresso interior.

Apresentemos, diante de Jesus, do jeito que estamos, os nossos pecados, apresentemos a Ele tudo aquilo que está paralisando a nossa vida: nossos medos, receios e temores, mas tantos outros dissabores, como nossos ressentimentos, nossas mágoas, rancores, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa soberba. São verdadeiras paralisias para a nossa vida.

Coragem! Digamos “não” ao pecado, digamos “sim” à vida, à graça e ao amor de Deus, porque Ele quer nos levar mais adiante.

Deus abençoe você!

